ميد تيرم الحلقة 6.. ياسمينا العبد في مواجهة صادمة مع والدها

شهدت الحلقة السادسة من مسلسل ميد تيرم تصاعدًا دراميًا لافتًا، بعدما واجهت ياسمينا العبد، في دور «تيا»، والدها الذي يجسده حازم سمير، في مشهد كشف العديد من الأسرار المؤجلة وأعاد فتح جراح الماضي.

وخلال المواجهة، عبّرت تيا عن غضبها وعتابها لوالدها بسبب ابتعاده عنها وتركه لها طوال سنوات، قبل أن يفاجئها باعتراف صادم حول خيانة والدتها، وهو ما يضع الشخصية أمام حقيقة قاسية تغيّر نظرتها لعائلتها بالكامل. المشهد جاء محمّلًا بالتوتر والانفعال، ليُعد من أبرز لحظات الحلقة.

وفي خط درامي موازٍ، تشهد الأحداث تصالح تيا مع نعومي، التي تقدم دورها جلا هشام، بعد فترة من الخلاف وسوء التفاهم بينهما، في خطوة تعكس تطور العلاقات بين الشخصيات.

ويُعد مسلسل ميد تيرم أول بطولة درامية مطلقة لياسمينا العبد، ويشاركها البطولة كل من يوسف رأفت، جلا هشام، زياد ظاظا، دنيا وائل، إلى جانب مجموعة من الوجوه الشابة. العمل من قصة مريم الباجوري ومحمد صادق، وسيناريو وحوار ورشة براح، ومن إخراج مريم الباجوري.

ويراهن المسلسل على تقديم صورة واقعية لأزمات الجيل الجديد، حيث يناقش طموحاتهم ومخاوفهم والضغوط النفسية التي يعيشونها في ظل تسارع الحياة، بعيدًا عن الصور النمطية التقليدية، ما جعله يحظى بتفاعل لافت منذ عرض حلقاته الأولى.