العرابي يؤدي اليمين عضوا بالبرلمان العربي ويترشح مباشرة لمنصب النائب

شهدت أعمال الجلسة العامة الأولى من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع للبرلمان العربي برئاسة محمد بن أحمد اليماحي، انتخاب النائب الرابع لرئيس البرلمان بعد خلو المنصب الذي كان يرأسه النائب طارق نصير من مصر.

وترشح لشغل المنصب 3 أعضاء من مصر والأردن وفلسطين، وهم:

النائب محمد العرابي

النائب ممدوح الصالح

النائب مجحم الصقور

وقام أعضاء البرلمان العربي بالتصويت لانتخاب النائب الرابع للرئيس، وذلك بعد أن وجه رئيس البرلمان بتشكيل لجنة للإشراف على عملية التصويت تتكون من 3 أعضاء من الدول غير المتنافسة على المنصب.

وكانت أعمال الجلسة شهدت أداء السفير محمد العرابي رئيس حزب المؤتمر السابق وعضو مجلس الشيوخ المصري، اليمين كعضو ممثل عن جمهورية مصر العربية في البرلمان العربي خلفا للنائب طارق نصير.

وأكد العرابي على دعمه لجهود البرلمان في الدفاع عن قضايا الأمة العربية على كل المستويات وقي مقدمتها قضية العربية الرئيسية وهي القضية الفلسطينية.