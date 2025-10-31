طريقة عمل صدور دجاج بالكريمة دايت بمذاق لا يقاوم

قدمت الشيف ساندرا مكاري مقدمة برنامج بالهنا والشفا، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل صدور دجاج بالكريمة دايت، فهي من الأكلات التي يمكنك إتباعها خلال الأنظمة الصحية الغذائية.

مقادير صدور دجاج بالكريمة دايت



● صدور دجاج

● بابريكا

● ثوم باودر

● بصل باودر

● ملح

● فلفل

● بصل جوليان

● مشروم شرائح

● فلفل أحمر جوليان

● 1 ملعقة صلصة

● طماطم مكعبات

● 1 ملعقة دقيق شوفان

● ¾ كوب لبن

● بابريكا

● ملح

● فلفل

للوجه:

● جبنة موتزاريلا

للتقديم:

● أرز بسمتي أبيض



طريقة تحضير صدور دجاج بالكريمة دايت

يتبل الدجاج مع البابريكا والثوم بودرة والبصل البودرة والملح والفلفل الأسود ثم تشوح وترفع.



يتبل المشروم والبصل والفلفل الأحمر الجوليان بالزيت والملح والفلفل الأسود والبابريكا.



تعفر بالدقيق ثم تشوح في نفس الوعاء بقليل من زيت الزيتون ثم يضاف اللبن.



تضاف مكعبات الطماطم وصلصلة الطماطم ثم تدخل فرنا ساخنا ويضاف الجبن الموتزاريلا حتى تمام النضج.



تقدم مع أرز أبيض.