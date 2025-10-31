قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سحر وشعوذة.. سقوط دجال العطارين لقيامه بالنصب على المواطنين
دهس 4 أشخاص بسيارة والده.. القبض على طالب بالمنيا
بشير العدل: رئاسة مصر لمنظمة الإنتوساى يرسخ مكانتها كدولة رائدة فى الشفافية والنزاهة
اتجاه قوي داخل الزمالك لإقالة فيريرا.. والسوبر المصري الفرصة الأخيرة
وزير الكهرباء عن المتحف الكبير: مصر مازالت تبهر العالم وتصنع التاريخ
أجرأ حوار في حياته.. رونالدو يفجر المفاجآت بدون رقابة مع بيرس مورجان
الدولي للإعلام الرقمي بفرنسا: افتتاح المتحف المصري الكبير يؤكد ريادة مصر الحضارية
الكشف عن مُخطط ميسي للإطاحة بــ لابورتا من برشلونة
مطار القاهرة الدولي يتزين بلوحات الترويج لافتتاح المتحف المصري الكبير .. صور
آدم كايد يغيب عن الزمالك في السوبر المصري أمام بيراميدز بسبب الإصابة
محمد صلاح على أعتاب إنجازين تاريخيين أمام أستون فيلا
أسعار تركيب عدادات المياه في مصر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

طريقة عمل صدور دجاج بالكريمة دايت بمذاق لا يقاوم

طريقة عمل صدور دجاج بالكريمة دايت
طريقة عمل صدور دجاج بالكريمة دايت
هاجر هانئ

قدمت الشيف ساندرا مكاري مقدمة برنامج بالهنا والشفا، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل صدور دجاج بالكريمة دايت، فهي من الأكلات التي يمكنك إتباعها خلال الأنظمة الصحية الغذائية.

مقادير صدور دجاج بالكريمة دايت


● صدور دجاج

● بابريكا

● ثوم باودر

● بصل باودر

● ملح

● فلفل

● بصل جوليان

● مشروم شرائح

● فلفل أحمر جوليان

● 1 ملعقة صلصة

● طماطم مكعبات

● 1 ملعقة دقيق شوفان

● ¾ كوب لبن

● بابريكا

● ملح

● فلفل

للوجه:
● جبنة موتزاريلا
للتقديم:
● أرز بسمتي أبيض


طريقة تحضير صدور دجاج بالكريمة دايت

يتبل الدجاج مع البابريكا والثوم بودرة والبصل البودرة والملح والفلفل الأسود ثم تشوح وترفع.


يتبل المشروم والبصل والفلفل الأحمر الجوليان بالزيت والملح والفلفل الأسود والبابريكا.


تعفر بالدقيق ثم تشوح في نفس الوعاء بقليل من زيت الزيتون ثم يضاف اللبن.


تضاف مكعبات الطماطم وصلصلة الطماطم ثم تدخل فرنا ساخنا ويضاف الجبن الموتزاريلا حتى تمام النضج.


تقدم مع أرز أبيض.

