طريقة عمل براونيز صحية في البيت

براونيز صحية من الحلويات المفضلة لدى الكثير من الأشخاص ويحرص البعض على شرائها من المحلات والكافيهات.

قدمت الشيف ساندرا مكاري، مقدمة برنامج بالهنا والشفا، على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل بالهنا والشفا.

مقادير براونيز صحية



● ½ كوب شوكولاتة قطع

● 1 كوب زبادي يوناني

● ½ كوب عسل

● ¾ كوب دقيق أسمر

● ½ كوب كاكاو باودر

● ½ ملعقة صغيرة بيكنج باودر

● ½ كوب لبن

● 1 كوب شوكولاتة شيبس

طريقة تحضير براونيز صحية



في بولة يوضع زبادي يوناني , عسل , كاكاو , لبن , دقيق أسمر , بيكنج باودر , مكعبات شوكولاتة وتقلب المكونات جيداً

يوضع الخليط في قالب حسب الرغبة

يوضع على الوجه شوكولاتة شيبس

يوضع في الفرن و يترك حتى تمام الطهي

ثم يقدم.