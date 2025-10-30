قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الموت يفجع نجم الزمالك السابق بعد معاناة مع المرض
مدارس الشرقية تحتفل بافتتاح المتحف الكبير بتنظيم فقرات إذاعية للتعريف بالحضارة المصرية
تكريم رئيسي حي شمال وجنوب الغردقة تقديراً لجهودهما خلال فترة عملهما
مطار مرسى علم يستقبل 4 آلاف سائح على متن 20 رحلة دولية اليوم
نقطة وحيدة تعطل الصفقة.. تفاصيل جديدة في مفاوضات الزمالك لضم نجم بتروجيت
التطوير العقاري: المدن الساحلية المصرية تمتلك مقومات استثنائية تؤهلها للمنافسة العالمية
وزير الخارجية يشدد على رفض مصر الكامل لأي مخططات لتقسيم السودان
ليفربول يحقق رقما كارثيا بعد وداع كأس كاراباو
مفتي الجمهورية: المتحف الكبير يجسدعراقة وريادة الحضارة المصرية
مع تطبيق التوقيت الشتوي اليوم.. كيف نستفيد من تأخير الساعة 60 دقيقة؟
نشر فيديوهات خادشة للحياء.. أم مكة تواجه الحبس سنتين بالقانون
المالية: نعمل على دمج التجارة الإلكترونية بشكل أكبر لتعزيز تنوع الاقتصاد المصري
مرأة ومنوعات

5 أطعمة تساعد في إبطاء أو منع الشيب المبكر للشعر

الشيب
الشيب
هاجر هانئ

قد يبدو ظهور الشيب في العشرينات أو الثلاثينات من العمر أمرًا غير عادل، خاصةً عندما يبدو أنه يظهر قبل أوانه بوقت طويل. 

في حين أن الوراثة تلعب دورًا رئيسيًا في الشيب المبكر، تشير الأبحاث الحديثة إلى أن التغذية قد تؤثر أيضًا على سرعة ظهور هذه الصبغات الفضية. 

وتساعد بعض الفيتامينات والمعادن في الحفاظ على الميلانين، الصبغة التي تعطي الشعر لونه. عندما ينخفض ​​مستوى هذه الفيتامينات في الجسم، تتسارع عملية فقدان الصبغة.

5 أطعمة  تساعد في إبطاء أو منع الشيب المبكر للشعر

 

 إليك ما يقوله العلم عن خمسة عناصر غذائية قد تساعد في إبطاء الشيب المبكر، وكمية كل منها التي يحتاجها جسمك.

الأطعمة الغنية بالنحاس
يلعب النحاس دورًا هامًا وحيويًا في الحفاظ على صبغة الشعر. 

فهو يدعم التيروزيناز، وهو إنزيم أساسي لإنتاج الميلانين. 

وقد وجدت دراسة أجريت عام ٢٠١٨ أن الأشخاص الذين يعانون من الشيب المبكر لديهم مستويات نحاس في مصل الدم أقل بكثير مقارنةً بمن لا يعانون من الشيب.

و يحتاج البالغون إلى حوالي ٠٫٩ ملغ من النحاس يوميًا، ويمكن الحصول عليه بسهولة من خلال أطعمة مثل الكبد والمحار والبطاطس والفطر.
 

الأطعمة الغنية بالحديد
لا يقتصر نقص الحديد على استنزاف طاقتك فحسب، بل قد يُزيل أيضًا الصبغة من شعرك. يساعد الحديد الإنزيمات الموجودة في بصيلات الشعر على تكوين الميلانين، الذي يُعطي الشعر لونه الطبيعي. 

من أفضل مصادر الحديد للوقاية من نقص الحديد اللحوم الحمراء، التي تحتوي على حوالي 2.5 مليغرام من الحديد لكل حصة مطبوخة (3 أونصات)، والدجاج، الذي يحتوي على حوالي مليغرام واحد للحصة نفسها، وفقًا للإرشادات الغذائية للأمريكيين الصادرة عن وزارة الزراعة الأمريكية ووزارة الصحة والخدمات الإنسانية.

الأطعمة الغنية بفيتامين د
بالإضافة إلى دوره في صحة العظام والمناعة، قد يؤثر فيتامين د أيضًا على دورة نمو الشعر ونشاط الخلايا الصبغية. 

وقد وجدت دراسة هندية انخفاضًا ملحوظًا في مستويات فيتامين د₃ في مصل الأشخاص الذين يعانون من الشيب المبكر مقارنةً بالمجموعة الضابطة من نفس العمر. 

وتُقدم الأسماك الدهنية مثل السلمون والسردين، والحليب المدعم، وعصير البرتقال، تعزيزات مناسبة لهذا الفيتامين.
 

الأطعمة الغنية بفيتامين ب12
عندما يتعلق الأمر بلون الشعر، قد يكون فيتامين ب₁₂ أقل جاذبية من الشامبو الفاخر، لكن العلم يُظهر أنه يستحق الاهتمام. يُعدّ فيتامين ب₁₂ أساسيًا في تخليق الحمض النووي وانقسام الخلايا داخل بصيلات الشعر؛ وبدون كميات كافية منه، قد تتدهور صحة الخلايا الصبغية. في تجربة مقارنة بين الحالات، بلغ متوسط ​​مستويات فيتامين ب₁₂ لدى المصابين بالشيب المبكر حوالي 198 بيكوغرام/مل، مقابل حوالي 343 بيكوغرام/مل لدى المجموعة الضابطة. يُعدّ الكبد والمحار والسردين وكبد الدجاج من أغنى المصادر. إن تضمين هذه الأطعمة، إذا سمح نظامك الغذائي، يمكن أن يساعد في ضمان حصول الخلايا الصبغية على الدعم اللازم لتأخير الشيب.

الأطعمة الغنية بحمض الفوليك
قد يُحفز حمض الفوليك، أو فيتامين ب₉، فيتامينات ما قبل الولادة أكثر من العناية بالشعر، إلا أن دوره في انقسام الشعر وخلايا البصيلات وإنتاج الصبغة سريعًا أمرٌ بالغ الأهمية. وقد وجد تحليل سريري أن الأفراد الذين يعانون من الشيب المبكر أظهروا مستويات أقل بكثير من حمض الفوليك في المصل (6.22 نانوغرام/مل مقابل 8.49 نانوغرام/مل) مقارنةً بأقرانهم غير المصابين بالشيب. ينبغي أن يتناول البالغون حوالي 400 ميكروغرام من مكافئات حمض الفوليك الغذائية يوميًا. وتوفر أطعمة مثل كبد البقر والسبانخ واللوبياء كميات كبيرة منه.

المصدر: timesofindia

