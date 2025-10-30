قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تصاعد قصف الاحتلال على خان يونس... ونتنياهو يتعهد بنزع سلاح "حماس" بدعم أمريكي
مشرّعون أمريكيون يدعون لتصنيف قوات الدعم السريع منظمة إرهابية أجنبية
الخارجية الأمريكية: لا بد من وقف الدعم المؤجّج للصراع في السودان
ذكريات الزمن الجميل.. نجوى فؤاد تكشف حقيقة زواجها من رشدي أباظة
دعاء جوف الليل للفرج القريب.. كلمات مستجابة تبدّل حالك وترفعك الدرجات
قالوا عن المتحف المصري الكبير .. وزير المالية في مقال لوكالة أنباء الشرق الأوسط
مواصفات ميتسوبيشي إكسباندر 2026 الكروس أوفر
رضا عبد العال يفتح النار على محمد الشناوي: أول مرة نشوف المهازل دي
قوات الاحتلال تقتحم جنين ونابلس والمستوطنون يواصلون الاعتداءات على المزارعين
جعلت لنا هيبة أمام العالم.. بسمة وهبة توجه رسالة شكر إلى الرئيس السيسي
أبو الحسن يثير الجدل: من ينجب طفلًا في هذا الزمن شديد الأنانية
على الونش بدون حماية.. زوجه خالد الصاوي تكشف سبب وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

أكثر من الموز.. 3 أطعمة تحتوي على البوتاسيوم بنسبة عالية

بوتاسيوم
بوتاسيوم
نهى هجرس

البوتاسيوم معدن حيوي يدعم قوة العظام، ووظائف العضلات، وتنظيم الأعصاب، والحفاظ على ضغط دم صحي. 

وينبغي على البالغين تناول ما بين ٢٦٠٠ و٣٤٠٠ ملغ من البوتاسيوم يوميًا، وفقًا لتوصيات المعهد الوطني للصحة.

بينما يُروَّج للموز غالبًا كمصدر أساسي للبوتاسيوم، فإن موزة متوسطة الحجم واحدة لا تحتوي إلا على حوالي 450 ملغ - وهي كمية معتدلة مقارنةً بالأطعمة الغنية بالبوتاسيوم الأخرى. 

إليك قائمة ببدائل لذيذة غنية بالبوتاسيوم.

- البنجر

أوراق البنجر طرية ولذيذة، وتحتوي على ما يقارب ثلاثة أضعاف البوتاسيوم الموجود في الموز ، بدلًا من التخلص منها، قطّعها إلى شرائح رفيعة وأضفها السلطة أو الطعام المفضل لديك.

- البطاطا

 البطاطا الحلوة محتواها العالي من البوتاسيوم يجعل البحث عنها أمرًا جديرًا بالاهتمام، فهي تحتوي على أضعاف كمية البوتاسيوم التي تتواجد في الموز

- الجوافة 

كوب واحد من الجوافة يساوي 688 ملجم من البوتاسيوم، كما أن الجوافة من أكثر أنواع الفواكه التي تحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي  مما يجعلها مصدر جيد للحصول على الفيتامينات والمعادن 

المصدر better health for all

البوتاسيوم مصادر البوتاسيوم فوائد البوتاسيوم الجوافة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المصور ماجد هلال

بعد عودتهما من الجونة.. وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح

حالة الطقس

الأرصاد تصدر تحذيرا لسكان القاهرة والمحافظات المحيطة بسبب هذه الظاهرة

الفنانة رحمة محسن

زواج رسمي وطلاق سريع.. ماذا حدث لـ رحمة محسن خلال 24 ساعة؟

رحمة محسن

سلطانة الأفراح رحمة محسن .. من عربة قهوة إلى تريند مصر

رحمة محسن

لا نتدخل في الأمور الشخصية.. أول رد من نقابة الموسيقيين على أزمة رحمة محسن| خاص

الاب الضحية

الابن الجاحد ينهي حياة والده بقرية ميت حبيش بطنطا.. تفاصيل صادمة

ماجد هلال

على الونش بدون حماية.. زوجه خالد الصاوي تكشف سبب وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح

أحمد حسام ميدو

المحكمة الاقتصادية بعد حبس أحمد حسام ميدو: تجاوز حدود النقد الرياضي وشهّر بالمجني عليه

ترشيحاتنا

ماجد هلال وكيرلس صلاح

نقابة المهن التمثيلية تنعى المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح

رحمة محسن

رغم أزمتها.. رحمة محسن تستعد لإطلاق أغنيتها الجديدة

الفنان كريم عفيفي و النجم أشرف عبد الباقي

كريم عفيفي وأشرف عبد الباقي ينضمان إلى فيلم «دماغ ألماظ»

بالصور

فستان قصير.. نسرين طافش تثير الجدل بإطلالتها

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

مواصفات سيارة نيسان إلجراند 2026 الجديدة.. صور

نيسان
نيسان
نيسان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: تاريخ مصر يبهر العالم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: المتحف المصري الكبير.. لحظة فخر لكل مصري وأيقونة حضارية يشهد لها التاريخ

المزيد