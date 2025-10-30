أكثر من الموز.. 3 أطعمة تحتوي على البوتاسيوم بنسبة عالية

البوتاسيوم معدن حيوي يدعم قوة العظام، ووظائف العضلات، وتنظيم الأعصاب، والحفاظ على ضغط دم صحي.

وينبغي على البالغين تناول ما بين ٢٦٠٠ و٣٤٠٠ ملغ من البوتاسيوم يوميًا، وفقًا لتوصيات المعهد الوطني للصحة.

بينما يُروَّج للموز غالبًا كمصدر أساسي للبوتاسيوم، فإن موزة متوسطة الحجم واحدة لا تحتوي إلا على حوالي 450 ملغ - وهي كمية معتدلة مقارنةً بالأطعمة الغنية بالبوتاسيوم الأخرى.

إليك قائمة ببدائل لذيذة غنية بالبوتاسيوم.

- البنجر

أوراق البنجر طرية ولذيذة، وتحتوي على ما يقارب ثلاثة أضعاف البوتاسيوم الموجود في الموز ، بدلًا من التخلص منها، قطّعها إلى شرائح رفيعة وأضفها السلطة أو الطعام المفضل لديك.

- البطاطا

البطاطا الحلوة محتواها العالي من البوتاسيوم يجعل البحث عنها أمرًا جديرًا بالاهتمام، فهي تحتوي على أضعاف كمية البوتاسيوم التي تتواجد في الموز

- الجوافة

كوب واحد من الجوافة يساوي 688 ملجم من البوتاسيوم، كما أن الجوافة من أكثر أنواع الفواكه التي تحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي مما يجعلها مصدر جيد للحصول على الفيتامينات والمعادن

المصدر better health for all