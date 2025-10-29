مش مجرد مشاكل جلدية.. احذر مضاعفات مرض الصدفية

تعد الصدفية من المشاكل الصحية التي تحدث بسبب خلل مناعي يؤدي إلى تغير مظهر الجلد ولكن ما لا يعرفه كثيرون أنها قد تؤدي إلى الإصابة بمشاكل صحية خطيرة حال اهمال علاجها

ووفقا لما جاء في موقع مايو كلينك فإن مرضى الصدفية أكثر عرضة للإصابة بحالات مَرَضية أخرى؛ منها:

التهاب المفاصل الصدفي الذي يسبب الألم والتيبس والتورم في المفاصل وحولها

تغيرات مؤقتة في لون الجلد (فرط التصبغ أو نقص التصبغ التاليين للالتهاب) في المناطق التي تلتئم فيها اللويحات

أمراض العين، مثل التهاب الملتحمة والتهاب الجفن والتهاب العنبية

السُمنة

مرض السكري من النوع الثاني

ارتفاع ضغط الدم

المرض القلبي الوعائي

أمراض المناعة الذاتية الأخرى، مثل الداء البطني والتصلب ومرض الأمعاء الالتهابي المسمى داء كرون

مشكلات الصحة العقلية مثل تراجع الثقة بالنفس والاكتئاب