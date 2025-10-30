3 أكلات خارقه تمنع تقلص العضلات

يمكن للأطعمة والعادات البسيطة أن تساعد في الحفاظ على عضلاتك قوية ورطبة وخالية من التشنجات المؤلمة.

هناك عدة أسباب لتشنج العضلات، وأكثرها شيوعًا هو إجهاد العضلة أو إجهادها بشكل مفرط، تشمل عوامل نمط الحياة الأخرى التي قد تزيد من خطر الإصابة بهذا التأثير الجانبي المزعج الجفاف ، واختلال توازن الإلكتروليتات، والتمدد غير السليم.

باتباع نظام غذائي بسيط وتعديلات بسيطة على نمط حياتك، يمكنك تقليل احتمالية الإصابة بتشنجات العضلات الناتجة عن ممارسة الرياضة، لنستكشف أفضل الأطعمة لتشنجات العضلات، بالإضافة إلى استراتيجيات حياتية فعّالة أخرى لتقليل خطر الإصابة.

أكلات تساعد على منع تقلصات العضلات

1. الموز

قد تؤثر المستويات المنخفضة من المعادن الإلكتروليتية ، مثل البوتاسيوم والصوديوم والمغنيسيوم والكالسيوم، على كيفية انقباض عضلاتك واسترخائها، كما إن تضمين الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم والمغنيسيوم في نظامك الغذائي يمكن أن يكون طريقة طبيعية لدعم صحة العضلات.

2. الأفوكادو

الأفوكادو مصدر غني بالبوتاسيوم والمغنيسيوم، وهما معدنان قد يساعدان في تقليل خطر الإصابة بالتقلصات، ويحتوي الأفوكادو على كمية من البوتاسيوم أكبر من الموز، حيث يحتوي على ما يقرب من 15% من القيمة اليومية في ثمرة أفوكادو كاملة واحدة.

3. البطاطا الحلوة

البطاطا الحلوة هي غذاء آخر غني بالكهارل، بما في ذلك البوتاسيوم والمغنيسيوم للمساعدة في تقليل تقلصات العضلات، كما أنها مصدر للكربوهيدرات التي يتم هضمها ببطء، وهي رائعة للاستمتاع بها قبل ممارسة التمارين الرياضية التي تتطلب التحمل.

المصدر eating well