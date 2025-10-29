لمرضى السكري.. جوارب ذكية تنشط الأعصاب وتحمى القدم

تمكن فريق سويسري من تطوير جوارب ذكية تستخدم التنبيه الكهربائي لاستعادة الإحساس في القدمين لمرضى السكري.

فوائد الجوارب الذكية

ووفقا لما ذكره موقعmail طور باحثون من شركة Mynerva جوارب ذكية تواجه الاعتلال العصبي السكري، وهو مرض يؤثر على أعصاب القدم والساق ويُفقد المرضى الإحساس أثناء المشي، مما يزيد من احتمالات السقوط والإصابات.

والجوارب الجديدة مخصصة لكل مستخدم لضمان ملامسة الأقطاب للمناطق الصحيحة في القدم، ويمكن غسلها كالملابس العادية دون الحاجة لعناية خاصة.

نجحت الشركة في تسجيل براءة اختراع والحصول على شهادة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، كما تخطط لاختبار فعالية الجوارب في منع حدوث قرح القدم واستعادة الوظائف العصبية بالكامل لمرضى السكري.

ويتوقع الخبراء أن تُطرح جوارب القدم السكري تجاريا في عام 2027.