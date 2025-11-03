ينحني الزمن أمام مجد مصر.. عبارة تحولت إلى تحفة فنية على فستان السيدة إنتصار السيسي في افتتاح المتحف المصري الكبير

"ينحني الزمن أمام مجد مصر".. لم تكن مجرد عبارة شعرية تتردد بين الحاضرين، بل تحوّلت إلى حكاية جميلة كتبتها السيدة انتصار السيسي على فستانها، لتخلّد بها فخر المرأة المصرية وحبها لوطنها في واحدة من أبهى ليالي التاريخ.

فستان السيدة الأولى انتصار السيسي في افتتاح المتحف المصري الكبير

"ينحني الزمن أمام مجد مصر".. عبارة تحولت إلى تحفة فنية على فستان السيدة الأولى انتصار السيسي في افتتاح المتحف المصري الكبير

الفستان الذي حمل توقيع مصممة الأزياء المصرية مرمر حليم جاء بتصميم ملكي آسر، يجمع بين رمزية الماضي وسحر الحاضر، فقد نُقشت العبارة الخالدة بالتطريز اليدوي باللغة الهيروغليفية، لتُعيد للأذهان روح مصر القديمة التي صنعت المجد وخلّدت اسمها على جدران التاريخ.

"ينحني الزمن أمام مجد مصر".. عبارة تحولت إلى تحفة فنية على فستان السيدة الأولى انتصار السيسي في افتتاح المتحف المصري الكبير

اختارت المصممة اللون الأسود الملكي كرمز للقوة والعراقة، ليبرز عليه بريق الرموز الذهبية التي تحكي قصة حضارة لا تنتهي.

"ينحني الزمن أمام مجد مصر".. عبارة تحولت إلى تحفة فنية على فستان السيدة الأولى انتصار السيسي في افتتاح المتحف المصري الكبير

وجاء التصميم متناغمًا مع أجواء الحدث العظيم، افتتاح المتحف المصري الكبير، ذلك الصرح الثقافي الذي انتظره العالم ليشهد على عبقرية المصري القديم وإبداع المصري الحديث.

إطلالة السيدة الأولى إنتصار السيسي في افتتاح المتحف المصري الكبير

"ينحني الزمن أمام مجد مصر".. عبارة تحولت إلى تحفة فنية على فستان السيدة الأولى انتصار السيسي في افتتاح المتحف المصري الكبير

إطلالة السيدة الأولى لم تكن مجرد اختيار للأناقة، بل كانت رسالة فخر وانتماء تُلهم كل امرأة مصرية بأن الأناقة الحقيقية هي حين تحمل في تفاصيلها معنى الوطن.