راقي ومعبر.. لميس الحديدي تشيد بإطلالة السيدة إنتصار السيسي في حفل المتحف

أكدت الإعلامية لميس الحديدي، خلال برنامجها "الصورة" المذاع عبر قناة "النهار"، إنها أُعجبت كثيرًا بالمشهد الأنيق الذي ظهرت به السيدة انتصار السيسي خلال احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكدة أن المصريين جميعًا أبدوا إعجابهم بالزي المتميز الذي ارتدته.

وأضافت الحديدي، خلال برنامج "الصورة" على قناة “النهار” أن المصممة المصرية مرمر حليم، هي من صممت الإطلالة الأنيقة، موضحة أن تنفيذ التصميم استغرق وقتًا طويلًا، نظرًا لما تضمنه من تطريز دقيق لحروف ورموز فرعونية عكست روح الحضارة المصرية.

وأشارت إلى أن الفستان كان راقيًا ومعبرًا عن الذوق المصري الرفيع، مؤكدة أن السيدة انتصار السيسي دائمًا ما تحرص على دعم المصممين الشباب وارتداء أزياء من تصميمات مصرية تليق بمكانة مصر أمام العالم.