مرأة ومنوعات

بعد الإشادة بفستان السيدة انتصار السيسي.. من هي المصممة مرمر حليم؟

هاجر هانئ

تصدرت مصممة الأزياء المصرية العالمية مرمر حليم مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعد ظهور السيدة الأولى إنتصار السيسي بفستان من توقيعها.

خطفت السيدة إنتصار السيسي مساء أمس الأنظار خلال حضورها حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، بفستان رائع اتسم باللون الأسود المزين بنقوشات الهيروغليفي المتناسقة مع اجواء الحفل.
أشاد الكثير من خبراء الأزياء ونقاد الموضة بأناقة السيدة إنتصار في حفل الأفتتاح، وأن التصميم يستحق كل هذا الجدل وأصبح حديث رواد السوشيال ميديا.


من هي مرمر حليم مصممة فستان السيدة إنتصار السيسي 


مرمر حليم مصممة أزياء مصرية وصلت إلي العالمية بتصميماتها الراقية والمختلفة، أرتدى من توقيعها الكثير من مشاهير ونجوم حول العالم في مختلف المناسبات والمهرجانات العالمية.

معلومات عن مرمر حليم 

خريجة  كلية التجارة من جامعة بورسعيد
ثم عملت في مجال الموارد البشرية في مصر

قبل أن تبدأ في مجال الأزياء انتقلت إلى دبي
أسست علامتها التجارية “مرمر حليم”برأس مال يقل عن ألف دولار.
أنتجت أقنعة الوجه وأدوات الحماية الشخصية بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي خلال جائحة كورونا في عام 2020
ومن أشهر المشاهير اللذين ارتدوا تصاميمات مرمر حليم هن  هدى قطان وكيمي غاتوود وريبيكا كينغ كروز، وديبيكا بادكون وكارول سماحة، بالإضافة إلى درة زروق وهند صبري، وغيرهن من النجمات حول العالم.

شاركت في جائحة كورونا 

حنان مطاوع
مهرجان الأفلام القصيرة جدا vs-film
عزاء ماجد هلال
وزير الدفاع يلتقي نظيره الروماني لبحث التعاون العسكري المشترك
