السيدة انتصار السيسي عن افتتاح المتحف الكبير: مصر ظهرت في أبهى صورها وتروي للعالم قصة مجد لا ينتهي

أعربت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، عن سعادتها بحضور افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يُعد صرحًا حضاريًا فريدًا يجمع بين عظمة الماضي وروح الحاضر والمستقبل.

وقالت السيدة انتصار السيسي في منشور عبر حسابها موقع فيسبوك: "مساء أمس سعدت بحضور افتتاح المتحف المصري الكبير، هذا الصرح الذي يجمع بين عظمة الحضارة المصرية وروح الحاضر والمستقبل، حيث ظهرت مصر في أبهى صورها، تروي للعالم قصة مجد لا ينتهي".

المتحف المصري الكبير أكبر المتاحف الأثرية في العالم، ويُبرز ثراء التاريخ المصري العريق من خلال عرض متكامل لتاريخ الحضارة المصرية، بما يعكس جهود الدولة في صون التراث الإنساني وتقديمه للأجيال القادمة بصورة تليق بمكانة مصر التاريخية والحضارية.

واصطحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وقرينته السيدة انتصار السيسي، ضيوف احتفالية المتحف المصري الكبير في جولة داخل المتحف عقب افتتاحه رسميًا مساء أمس.