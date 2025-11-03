قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

الأفوكادو.. فاكهة دهنية ستغير شكل بشرتك وجسمك

الأفوكادو.. الفاكهة الدهنية اللي بتغير شكل بشرتك وجسمك
الأفوكادو.. الفاكهة الدهنية اللي بتغير شكل بشرتك وجسمك
أسماء عبد الحفيظ

من بين كل الفواكه الغنية بالفوائد، تظل الأفوكادو الأكثر تميزًا وسحرًا، فهي الفاكهة الوحيدة التي تجمع بين الطعم الدسم والقيمة الغذائية العالية، انتشرت صورها على السوشيال ميديا في وصفات الإفطار والعناية بالبشرة، حتى أصبحت تُعرف باسم فاكهة الجمال والطاقة.

الأفوكادو الفاكهة الدهنية اللي بتغير شكل بشرتك وجسمك

 تقدم خبيرة التغذية سكينة جمال فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، طريقة تناولها الصحيحة، فوائدها المدهشة، وأضرارها الخفية.

طريقة تناول الأفوكادو بذكاء

الأفوكادو.. الفاكهة الدهنية اللي بتغير شكل بشرتك وجسمك 

الأفوكادو يمكن تناولها بعدة طرق بسيطة ولذيذة، منها:

  • على الفطور..اهرسي نصف ثمرة أفوكادو على شريحة توست أسمر، ورشي فوقها رشة ملح وليمون وزيت زيتون.
  • في العصائر..اخلطيها مع الموز والحليب للحصول على مشروب غني بالطاقة ومناسب بعد التمرين.
  • في السلطات..قطّعيها مكعبات وأضيفيها إلى السلطة مع الطماطم والخس والذرة.
  • كماسك طبيعي للبشرة..اهرسي نصف ثمرة وأضيفي إليها ملعقة عسل، وضعيها على الوجه لمدة 15 دقيقة لترطيب فوري.

نصيحة: لا تسخني الأفوكادو في درجات حرارة عالية لأنها تفقد جزءًا من قيمتها الغذائية.

فوائد الأفوكادو المدهشة للجسم

1. صديقة القلب والشرايين

تحتوي الأفوكادو على دهون أحادية غير مشبعة تساعد على خفض الكوليسترول الضار ورفع الكوليسترول النافع، مما يحافظ على صحة القلب.

2. تساعد على الشعور بالشبع وفقدان الوزن

رغم أنها فاكهة دهنية، فإنها تحتوي على ألياف كثيرة تبطئ الهضم وتجعلك تشعرين بالشبع لساعات، مما يقلل الرغبة في تناول الوجبات السريعة.

3. تغذي البشرة والشعر

غنية بفيتامين E وC اللذين يحافظان على نضارة البشرة ولمعان الشعر ويؤخران ظهور التجاعيد.

4. تحافظ على توازن الهرمونات

تساعد الدهون الصحية في الأفوكادو على دعم توازن الهرمونات الأنثوية وتحسين الحالة المزاجية.

5. تعزز امتصاص الفيتامينات

تناول الأفوكادو مع الخضروات يساعد الجسم على امتصاص الفيتامينات الذائبة في الدهون مثل A وD وK.

6. تحافظ على صحة العيون

تحتوي على مادة اللوتين التي تحمي شبكية العين من الأشعة الضارة وتقلل خطر الإصابة بالمياه البيضاء.

أضرار الأفوكادو عند الإفراط

رغم أنها فاكهة مفيدة، إلا أن الإفراط في تناولها قد يسبب مشاكل:

  • زيادة الوزن: لأنها عالية السعرات، فالثمرة الواحدة تحتوي على حوالي 250 سعر حراري.
  • الحساسية: بعض الأشخاص قد يصابون بحكة أو تورم بالفم بعد تناولها.
  • تأثيرها على ميوعة الدم: لاحتوائها على فيتامين K، يُفضل لمرضى سيولة الدم استشارة الطبيب قبل تناولها بكثرة.
  • اضطرابات في المعدة: عند تناولها غير ناضجة أو بكميات كبيرة قد تسبب الانتفاخ أو المغص.

نصيحة: نصف ثمرة يوميًا كافية تمامًا للاستفادة من فوائدها دون ضرر.

الأفوكادو للبشرة والشعر

الأفوكادو.. الفاكهة الدهنية اللي بتغير شكل بشرتك وجسمك

للبشرة:

  • ماسك الترطيب: اخلطي الأفوكادو مع العسل واللبن وضعيه على وجهك 15 دقيقة.
  • ماسك النضارة: أضيفي عصير ليمون خفيف للأفوكادو المهروس لتفتيح البشرة الباهتة.

للشعر:

  • ماسك التغذية: اخلطي الأفوكادو مع ملعقة زيت زيتون وضعيه على الشعر نصف ساعة.
  • النتيجة: شعر لامع وناعم وخالٍ من التقصف.


