فاكهة العين والقلب.. الأفوكادو كنز غذائي وصحي

تعد ثمار الافوكادو من الفاكهة غير الشائعة ولكنها تحتوي على مركبات لها خصائص فيزيائية وكيميائية وغذائية وصحية تجعلها ذات أهمية بالغة.

وقالت د. ناهد محمد محروس عطا قسم بحوث الزيوت و الدهون – معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، إن الافوكادو يعتبر من الأطعمة الأكثر تميزاً نظرا لاحتواءه على كميات هائلة من مضادات الأكسدة الطبيعية إلى جانب احتواءه على نسبة عالية من الألياف التى توفر للشخص الحماية من عديد من الأمراض.

وتابعت : "تعتبر ثمار الافوكادو مصدر جيد لعديد من الفيتامينات مثل فيتامين A, B, C, E". كما إنها أيضا مصدر العناصر المعدنية مثل K, Mn, Mg, Si, Zn, Cu, Fe, P, Ca, Na.

بالإضافة إلى احتواء ثمار الافوكادو على نسبة عالية من الدهون الصحية أحادية عدم التشبع مثل حمض الاوليكC18:1 والبالميتوليك C16: 1".



فوائد الافوكادو

1- الحفاظ على صحة القلب:

تحتوي زيت ثمار الافوكادو على على نسبة عالية من الدهون الصحية أحادية عدم التشبع C16:1 تبلغ 11.61 % و C18:1 تبلغ 54.60 % والتى تساعد على الحفاظ على صحة القلب .كما تحتوى ثمار الافوكادو على فيتامينE وفيتامين B وحمض الفوليك والجلوتاثيون والتى تحد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

2- خفض مستوى الكوليسترول في الدم:

يمتاز زيت الافوكادو بارتفاع محتواه من مركب ال B_sitosterol وتبلغ 76.4 مليجرام لكل 100 جم وثبت أن هذا المركب فعال في خفض مستوى الكوليسترول الكلى TCوالكوليسترول الضار LDLوالجلسريدات الثلاثية TG ورفع مستوى الكوليسترول النافع HDL فى الدم.

3- تنظيم مستويات ضغط الدم:

تحتوي ثمار الافوكادو على نسبة عالية من عنصر البوتاسيوم K يبلغ 9114 مائة جزء فى المليون وهذا العنصر يساعد على تنظيم مستويات ضغط الدم.

4- تنظيم مستويات السكر في الدم:

تحتوى ثمار الافوكادو على نسبة عالية من الألياف القابلة للذوبان والتى تحافظ على مستويات السكر فى الدم.

احتواء زيت ثمار الافوكادو على نسبة عالية من الدهون الصحية أحادية عدم التشبع تساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم لأنها تعمل على عكس اتجاه مقاومة الأنسولين.

5- خصائص زيت وثمار الافوكادو مضادة للالتهاب:

يحتوي زيت وثمار الافوكادو على نسبة عالية من المركبات المضادة للأكسدة مثل مركب الPolyphenols و ال Flavonoids وهى مواد مضادة للالتهابات.

6- تعزيز صحة العين:

ثمار الافوكادو مصدر غنى بالصبغات مثل صبغه الليوتين التى تساعد فى الحماية ضد اعتام عدسة العين والعمى.

7- منع العيوب الخلقية ويقلل من الإصابة بالسكتات الدماغية

احتواء ثمار الافوكادو على نسبة عالية من حمض الفوليك يقلل من العيوب الخلقية ويقلل من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية.

8- منع خطر الإصابة بمرض السرطان والزهايمر ومشاكل الغدة الدرقية:

ثمار الافوكادو مصدر غنى بالعناصر الغذائية مثل الK, Mn, Mg, Si, Zn, Cu, Fe, P, Ca, Na، وهذه العناصر أساسية النمو وتمنع مشاكل الغدة الدرقية وتقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر والسرطان .

9- ثمار الافوكادو لها أهمية كبيرة في عمليات التمثيل الغذائي:

زيت ثمار الافوكادو غني بالفيتامينات الذائبة في الدهون A,D,E,K وهذه الفيتامينات هى التى لها أهمية كبيرة في عمليات التمثيل الغذائي في جسم الانسان .

10- منع أمراض الشريان التاجي والسمنة:

وذلك لاحتواء زيت ثمار الافوكادو على نسبة عالية من اوميجا 9(حمض الاوليك) وحمض البالميتوليك (C16:1).