كوريا الشمالية للجيش الأمريكي: التحركات التي تهدد أمننا ستصبح أهدافا مباشرة

أكد وزير الدفاع الكوري الشمالي نو كوانج تشول أن الجيش الأمريكي تجرأ في الأونة الاخيرة على تهديد أمن البلاد متعمدا تصعيد التوتر السياسي والعسكري في المنطقة.

وقال وزير الدفاع الكوري الشمالي: ظهور حاملة الطائرات النووية العملاقة "جورج واشنطن" في مناورات "علم الحرية" بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية يُنذر بتجاوز خطير.

وقال وزير الدفاع الكوري الشمالي: يرتكب الأعداء مثل هذه الأفعال في شبه الجزيرة الكورية وفي المنطقة

وتساءل وزير الدفاع الكوري الشمالي قائلا : ماذا يتوقع العالم منا أن نفعل في ظل هذه الظروف؟

وتابع وزير الدفاع الكوري الشمالي: ستصبح جميع التحركات التي تُهدد أمننا أهدافا مباشرة لجمهورية كوريا الشمالية وسيتم التعامل معها على النحو اللازم.

وختم وزير الدفاع الكوري الشمالي: نحن مستعدون للرد على أي تهديد و سنتخذ إجراءات هجومية أكثر حزما ضد تهديدات الأعداء انطلاقا من مبدأ ضمان الأمن والدفاع عن السلام بقوة السلاح.