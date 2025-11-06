كوريا الشمالية تنتقد العقوبات الأمريكية وتتعهد بالرد بالمثل

نددت كوريا الشمالية اليوم /الخميس/ بالعقوبات الأمريكية الأخيرة التي فرضت عليها، بسبب عمليات غسل الأموال المرتبطة بالجرائم الإلكترونية وتعهدت بالرد بالمثل.



وقال نائب وزيرة الخارجية الكورية الشمالية "كيم أون-تشول"، المسؤول عن الشؤون الأمريكية، في بيان نقلته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب "إن العقوبات الأخيرة التي فرضتها واشنطن تظهر سياستها العدائية تجاه كوريا الشمالية.



وأضاف "أنه طالما أن الإدارة الأمريكية الحالية قد أعلنت موقفها العدائي تجاهنا حتى النهاية، فإننا سنرد عليها بصبر وبطريقة مماثلة».



وانتقد المسؤول الكوري الشمالي الولايات المتحدة ، محذرا واشنطن من أن تكتيكاتها المتمثلة في الضغط والاسترضاء والتهديدات ضد كوريا الشمالية لن تنجح.



جاء رد فعل كوريا الشمالية بعد أن أعلنت الولايات المتحدة أول أمس الثلاثاء أنها فرضت عقوبات على 8 أفراد وكيانيْن من كوريا الشمالية لتورطهم في غسل أموال مسروقة من خلال أنشطة إلكترونية غير مشروعة.



وجاءت العقوبات الأمريكية في الوقت الذي لم ترد فيه كوريا الشمالية على اقتراح "ترامب" بالاجتماع مع زعيم كوريا الشمالية خلال زيارته الأخيرة إلى كوريا الجنوبية لحضور اجتماعات منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك).

