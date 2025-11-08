سترجع جديدة.. طريقة مذهلة لإزالة اصفرار المراتب والوسائد في دقائق

طريقة مذهلة لإزالة اصفرار المراتب والوسائد في دقائق فقط، هل لاحظتِ أن المراتب والوسائد أصبحت صفراء أو باهتة اللون؟

طريقة مذهلة لإزالة اصفرار المراتب والوسائد في دقائق فقط

ذلك بسبب العرق، الرطوبة، والزمن، لكن لا تقلقي، إليكِ طريقة مذهلة لاستعادة بياض المراتب والوسائد خلال دقائق فقط باستخدام مكونات منزلية آمنة وفعالة 100%.

تقدم خبيرة الإقتصاد المنزلى بسمة العمدة طريقة مذهلة لإزالة اصفرار المراتب والوسائد في دقائق فقط.

المكونات

نصف كوب بيكربونات الصوديوم

نصف كوب خل أبيض

ملعقة صغيرة بيروكسيد الهيدروجين ماء الأكسجين

ماء دافئ

فوطة نظيفة أو إسفنجة

طريقة التطبيق

في وعاء، امزجي البيكربونات مع الخل وماء الأكسجين حتى تتكوّن رغوة.

بلّلي الفوطة في الخليط وابدئي بمسح المناطق الصفراء على المرتبة أو الوسادة.

اتركي المزيج 10 دقائق فقط، ثم امسحيه بماء دافئ نظيف.

عرّضي المرتبة أو الوسادة للهواء الجاف أو أشعة الشمس.

النتيجة

تختفي الاصفرارات فورًا، وتستعيد المفارش لونها الأصلي الأبيض النقي، مع رائحة منعشة ونظافة مبهرة

نصائح مهمة