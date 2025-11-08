قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فاقد للوعي.. أحدث صور لـ إسماعيل الليثي داخل العناية المركزة| شاهد
ديمقراطيون: إنهاء الإغلاق الحكومي يمنح ترامب حجب رواتب بعض العاملين
رسميا.. قرار جديد لتنظيم تجربة زيارة المتحف المصري الكبير
ما هي علامات الفجر الصادق؟.. لا تصليه إلا إذا رأيت 3 أشياء
سترجع جديدة.. طريقة مذهلة لإزالة اصفرار المراتب والوسائد في دقائق
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 8-11-2025
كوريا الشمالية للجيش الأمريكي: التحركات التي تهدد أمننا ستصبح أهدافا مباشرة
الشيوخ الأمريكي يرفض تمرير مشروع قانون ينهي أزمة الإغلاق الحكومي
أول تعليق من محمد رمضان بعد وفاة والده.. ماذا قال؟
ياسمين عز: علاج الشعر الهايش يكمن في لمسة من الزوج
ترخيص السيارة فى أسرع وقت.. طريقة حجز موعد بوحدات المرور المميزة
حسن شاكوش يؤجل طرح أحدث أغانيه لهذه الأسباب | تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ديمقراطيون: إنهاء الإغلاق الحكومي يمنح ترامب حجب رواتب بعض العاملين

ترامب
ترامب
محمود نوفل

أفادت تقارير إعلامية أمريكية بأن معظم الديمقراطيين صوتوا ضد مشروع  قانون ينهي أزمة الإغلاق الحكومي بدعوى أنه يمنح ترامب صلاحيات واسعة لحجب رواتب بعض العاملين.

ورفض مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون إنهاء الإغلاق الحكومي بتصويت 53 مؤيدا مقابل 43 معارضا.

ويحتاج مشروع قانون إنهاء الإغلاق الحكومي الأمريكي  لتأييد 60 صوتا على الأقل لتمريره في مجلس الشيوخ

وفي وقت لاحق ؛ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم الأربعاء، إن الإغلاق الحكومي كان سبباً في خسارة الجمهوريين لـ"انتخابات الثلاثاء"، ودعا إلى ضرورة إنهائه "فوراً"، فيما أشار إلى أنه سيعمل على تغيير نظام الانتخابات الذي اعتبر أن فيه "عيوباً كثيرة"، بحسب "الشرق".

واعتبر ترمب أن الإغلاق الحكومي المستمر يؤثر في سوق الأسهم، وكذلك في شركات الطيران، ومساعدات الغذاء المقدمة للأمريكيين من ذوي الدخل المحدود.

وأضاف ترمب، أن الأمريكيين "بدوا وكأنهم يحمّلون الجمهوريين المسؤولية بشكل أكبر في الإغلاق الحكومي"، مشيراً إلى أنه سيبحث لاحقاً بشكل أعمق سبب هذه الخسارة في الانتخابات، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماعه مع عدد من المشرعين الجمهوريين، لبحث جهود إنهاء الإغلاق الحكومي الأطول في تاريخ الولايات المتحدة.

كما أعاد ترمب دعوته إلى إنهاء العمل بـ"آلية التعطيل"، رغم معارضة قيادات جمهورية لهذه الدعوة في وقت سابق.

واتهم ترمب الديمقراطيين، بأنهم "يدمرون بلادنا، ويتصرفون بشكل انتحاري".

أمريكا الإغلاق الحكومي مجلس الشيوخ الديمقراطيين ترامب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسماعيل الليثي

حقيقة وفاة إسماعيل الليثي | صفحة الفنان تكشف والتقرير الطبي يوضح

إسماعيل الليثي

قلبه توقف وكسر بالجمجمة.. صديق إسماعيل الليثي يعلن مفاجأة عن حالته الصحية

إسماعيل الليثي

أسبوعان تحت الملاحظة وأجهزة تنفس | أستاذ مخ وأعصاب يعلق على تطورات حالة إسماعيل الليثي

الزمالك

أبرز غيابات الزمالك عن مواجهة الأهلي في نهائي السوبر

إضافة المواليد على بطاقات التموين 2025

الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقات التموين 2025

إسماعيل الليثي وشيماء سعيد

حسد أم قَدَر | ماذا حدث لـ إسماعيل الليثي؟ حكاية حفلة قلبت بغَمّ

تشييع جثامين شقيقين ونجل عمهم وزوجته ضحايا حادث تصادم سيارتين

تشييع جثامين ضحايا حادث تصادم سيارة إسماعيل الليثي في أسيوط.. صور

الارصاد الجوية

أجواء شتوية.. الأرصاد تصدر بيانا عاجلا بشأن طقس السبت 8 نوفمبر

ترشيحاتنا

منشط جنسي

آثاره الجانبية قاتلة .. ألمانيا تحذر من منشط جنسي خطير

ميار البيلاوي

خدت حقي .. ميار الببلاوي تكشف تفاصيل قضيتها مع محمد أبو بكر

نيلي كريم

ارتبطت بحارس مرمى .. حقيقة زواج نيللي كريم

بالصور

سترجع جديدة.. طريقة مذهلة لإزالة اصفرار المراتب والوسائد في دقائق

طريقة مذهلة لإزالة اصفرار المراتب والوسائد في دقائق فقط
طريقة مذهلة لإزالة اصفرار المراتب والوسائد في دقائق فقط
طريقة مذهلة لإزالة اصفرار المراتب والوسائد في دقائق فقط

طريقة عمل الحمام الكداب بخطوات سهلة ومكونات بسيطة

طريقة عمل الحمام الكدّاب | طعم الحمام المحشي الأصلي بخطوات سهلة ومكونات بسيطة
طريقة عمل الحمام الكدّاب | طعم الحمام المحشي الأصلي بخطوات سهلة ومكونات بسيطة
طريقة عمل الحمام الكدّاب | طعم الحمام المحشي الأصلي بخطوات سهلة ومكونات بسيطة

طريقة عمل المسقعة.. وصفة مصرية شعبية سهلة وطعم لا يُقاوم

طريقة عمل المسقعة الأرديحي | وصفة مصرية شعبية بخطوات سهلة وطعم لا يُقاوم
طريقة عمل المسقعة الأرديحي | وصفة مصرية شعبية بخطوات سهلة وطعم لا يُقاوم
طريقة عمل المسقعة الأرديحي | وصفة مصرية شعبية بخطوات سهلة وطعم لا يُقاوم

10 فوائد صحية لا تعرفينها عن الجنزبيل في الطعام.. نضارة البشرة وسلامة القلب الأبرز

الجنزبيل
الجنزبيل
الجنزبيل

فيديو

استغاثة شيماء سعيد لزوجها

جوزي إسماعيل الليثي بيموت .. استغاثة شيماء سعيد تقلب السوشيال ميديا

ايمان عبد اللطيف

3 بدائل أمام سكان الإيجار القديم | تفاصيل هامة

حقيقة واقعة الحرم المكي

انتهاء ازمة المعتمر .. الخارجية توضح تفاصيل واقعة المصري في الحرم المكي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

المزيد