ديمقراطيون: إنهاء الإغلاق الحكومي يمنح ترامب حجب رواتب بعض العاملين

أفادت تقارير إعلامية أمريكية بأن معظم الديمقراطيين صوتوا ضد مشروع قانون ينهي أزمة الإغلاق الحكومي بدعوى أنه يمنح ترامب صلاحيات واسعة لحجب رواتب بعض العاملين.

ورفض مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون إنهاء الإغلاق الحكومي بتصويت 53 مؤيدا مقابل 43 معارضا.

ويحتاج مشروع قانون إنهاء الإغلاق الحكومي الأمريكي لتأييد 60 صوتا على الأقل لتمريره في مجلس الشيوخ

وفي وقت لاحق ؛ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم الأربعاء، إن الإغلاق الحكومي كان سبباً في خسارة الجمهوريين لـ"انتخابات الثلاثاء"، ودعا إلى ضرورة إنهائه "فوراً"، فيما أشار إلى أنه سيعمل على تغيير نظام الانتخابات الذي اعتبر أن فيه "عيوباً كثيرة"، بحسب "الشرق".

واعتبر ترمب أن الإغلاق الحكومي المستمر يؤثر في سوق الأسهم، وكذلك في شركات الطيران، ومساعدات الغذاء المقدمة للأمريكيين من ذوي الدخل المحدود.

وأضاف ترمب، أن الأمريكيين "بدوا وكأنهم يحمّلون الجمهوريين المسؤولية بشكل أكبر في الإغلاق الحكومي"، مشيراً إلى أنه سيبحث لاحقاً بشكل أعمق سبب هذه الخسارة في الانتخابات، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماعه مع عدد من المشرعين الجمهوريين، لبحث جهود إنهاء الإغلاق الحكومي الأطول في تاريخ الولايات المتحدة.

كما أعاد ترمب دعوته إلى إنهاء العمل بـ"آلية التعطيل"، رغم معارضة قيادات جمهورية لهذه الدعوة في وقت سابق.

واتهم ترمب الديمقراطيين، بأنهم "يدمرون بلادنا، ويتصرفون بشكل انتحاري".