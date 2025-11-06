الذهب يستقر في آسيا بعد قفزة حادة بدعم من تراجع الدولار ومخاوف الإغلاق الحكومي الأمريكي

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم /الخميس/ في آسيا، بعد ارتفاعها بأكثر من 1% في الجلسة السابقة، مدعومة بتراجع طفيف في قيمة الدولار الأمريكي واستمرار حالة القلق في الأسواق بسبب الإغلاق الحكومي الأطول في تاريخ الولايات المتحدة.



وسجل الذهب الفوري ارتفاعًا بنسبة 0.2% إلى 3,988.79 دولار للأوقية، بينما صعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة بنسبة 0.1% إلى 3,995.70 دولار للأوقية.



وكان المعدن النفيس قد قفز بنسبة 1.3% في جلسة الأربعاء، وسط موجة عزوف عن المخاطرة في الأسواق العالمية بسبب تصاعد المخاوف من فقاعة في أسهم التكنولوجيا.



وانخفض مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.2% خلال تداولات آسيا اليوم، مع عودة بعض المستثمرين إلى الأصول عالية المخاطر بعد التراجعات الحادة التي شهدتها أسهم التكنولوجيا في وقت سابق من الأسبوع.



ورغم هذا الارتداد، فإن الإغلاق الحكومي الأمريكي المستمر – الذي أصبح الأطول في تاريخ البلاد – ما زال يثير قلق المستثمرين، خاصة مع تعليق إصدار العديد من البيانات الاقتصادية الرسمية، ما دفع الأسواق للاعتماد أكثر على المؤشرات الخاصة لتقييم صحة الاقتصاد الأمريكي.



وتحركت أسعار المعادن الثمينة والصناعية في نطاقات محدودة، حيث ارتفعت الفضة الآجلة بنسبة 0.2% إلى 48.12 دولار للأوقية، واستقر البلاتين تقريبًا عند 1,564.60 دولار للأوقية.



وارتفع النحاس في بورصة لندن بنسبة 0.4% إلى 10,771.20 دولار للطن، بينما صعدت عقود النحاس الأمريكية 0.6% إلى 5.02 دولار للرطل.

