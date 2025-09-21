قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء أول يوم دراسة.. يسهل على الطلبة كل ما هو عسير وصعب
الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية .. ضغوط متنامية وعزلة مُتزايدة لإسرائيل
مجانًا .. «النقل» تطلق المرحلة الثانية من برنامج تأهيل سائقي الحافلات والنقل الثقيل
نادر العشري: خوان بيزيرا عوّض رحيل زيزو وتألق مع الزمالك
الذكاء الاصطناعي يرسم ملامح مستقبل القطاع الصحي في مصر.. برلمانيون: خطوة استراتيجية لتطوير المنظومة الطبية
تزايد الأدلة ضد إسرائيل .. الأمم المتحدة تحذّر وتطالب «بوقف المذبحـ.ـة» في غزة
محمد صلاح: الجماعية وعدم وجود «النجم الأوحد» سر تميز الزمالك هذا الموسم
تحليل المخدرات شرط أساسي للسكن.. إجراءات غير مسبوقة في المدن الجامعية بأسوان
كأس إنتركونتيننتال.. وصول بعثة فريق بيراميدز إلي السعودية استعداداً لمواجهة أهلي جدة |شاهد
تعرّف على أسماء مُصابي حادث تصادم تريلا وميكروباص بطريق «إدفو/مرسى علم»
ننشر الصور الأولى لحادث تصادم تريلا وميكروباص بطريق «إدفو/مرسى علم» وإصابة 16 شخصًا
اللعيبة بتبص لبعضها.. «شيكابالا»: «أوضة اللبس» هي المشكلة الحالية لـ الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

24 ساعة ساخنة في سوهاج.. عام دراسي جديد.. وحوادث تهز الشارع.. ونائب المحافظ يخطف الأنظار

جانب من عقد القران بسوهاج
جانب من عقد القران بسوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

لا تزال محافظة سوهاج تعيش على وقع أحداث متلاحقة ومتنوعة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، جمعت بين فرحة مليون تلميذ بانطلاق العام الدراسي الجديد، وحزن عميق على ضحايا الحوادث المأساوية التي شهدتها مدن ومراكز المحافظة، إلى جانب لفتة إنسانية أثلجت صدور الأهالي.

العام الدراسي الجديد

ففي صباح السبت 20 سبتمبر 2025، انطلق العام الدراسي الجديد 2025/ 2026 وسط استعدادات مكثفة بمدارس سوهاج.

أكد الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم، جاهزية أكثر من 2355 مدرسة لاستقبال نحو مليون و255 ألف طالب وطالبة بمختلف المراحل التعليمية، مع توفير بيئة آمنة وتفعيل الأنشطة المدرسية منذ اليوم الأول.

حوادث محافظة سوهاج

وفي المقابل، شهد مركز البلينا مأساة إنسانية، بعدما لقي موظف أربعيني مصرعه أسفل عجلات القطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بقرية برديس.

فيما لفظ خمسيني أنفاسه الأخيرة بمركز طما إثر إصابته بطلق ناري مجهول المصدر، وسط تكثيف أمني لكشف غموض الحادث.

كما عاش مركز طهطا واقعتين مأساويتين في يوم واحد، الأولى لشابة تبلغ من العمر 22 عامًا حاولت إنهاء حياتها بابتلاع 50 قرصًا مجهولًا داخل منزلها بقرية الصوالح.

ونجح الفريق الطبي بمستشفى طهطا العام في إنقاذها بعد إجراء غسيل معدة عاجل، فيما أصيب 5 أطفال أشقاء بحالة تسمم غذائي نتيجة تناول وجبة منزلية فاسدة، وحالتهم العامة مستقرة.

نائب محافظ سوهاج وكيلًا لعروس يتيمة بعقد قرانها بناءً على طلبها

وعلى الجانب الإنساني، خطف الدكتور محمد عبد الهادي، نائب محافظ سوهاج، الأنظار بمشاركته كوكيل عن عروس يتيمة في عقد قرانها، في لفتة نبيلة تركت أثرًا طيبًا بين الأهالي، مؤكدًا أن الدولة تساند أبناءها في مختلف الظروف.

وهكذا، تباينت مشاهد الـ24 ساعة الأخيرة بين ابتسامات الطلاب في طابور الصباح ودموع ذوي الضحايا في المآتم، لتبقى سوهاج محافظة نابضة بالحياة والأحداث التي لا تهدأ.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج نائب محافظ سوهاج عقد قران طهطا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفضة

حكم لبس السلاسل الفضة للرجال .. دار الإفتاء تجيب

النائب مصطفى بكري

لو عبرتم حدودنا سنكون في تل أبيب.. يديعوت أحرونوت تستعرض حديث مصطفى بكري

مظاهرات في إسرائيل

يديعوت أحرونوت : قد تكون الليلة الأخيرة.. حشود تتظاهر بالقرب من مقر إقامة نتنياهو بالقدس

رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 بعد الزيادة الأخيرة

رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 بعد الزيادة الأخيرة

الإيجار القديم

بديل الإيجار القديم.. كيف تحصل على شقة بنظام الإيجار التمليكي من الدولة؟

4 حالات يحق فيها للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر الأصلي

4 حالات يحق فيها للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر الأصلي

احمد مكي وطليقته مي كمال الدين

بعد انفصالها عن أحمد مكي .. مى كمال: غيرلي حياتي | القصة الكاملة

مظاهرات الاحتلال للافراج عن الأسرى

مئات المتظاهرين يقتحمون مبني يقام به حفل لنخب حزب الليكود وأعضاء الكنيست

ترشيحاتنا

إقبال روسي قوي على آيفون 17 رغم التباطؤ الاقتصادي

إقبال روسي قوي على آيفون 17 رغم التباطؤ الاقتصادي

شركة بريطانية في الذكاء الاصطناعي تتفوق على البشر في مسابقة تنبؤات دولية

شركة بريطانية في الذكاء الاصطناعي تتفوق على البشر في مسابقة تنبؤات دولية

بي واي دي F3

أرخص سيارة أوتوماتيك موديل 2025.. فبريكا بالكامل

بالصور

إطلالة محتشمة.. حنان مطاوع تثير ضجة من أحدث جلسة تصوير

حنان مطاوع
حنان مطاوع
حنان مطاوع

تصميم جذاب.. هنا الزاهد تخطف الانظار بإطلالتها

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

غدًا انطلاق مبادرة صحح مفاهيمك لمواجهة التطرف ودعم الهوية الوطنية بالمنيا

محافظ المنيا ووكيل وزارة الأوقاف
محافظ المنيا ووكيل وزارة الأوقاف
محافظ المنيا ووكيل وزارة الأوقاف

بلاش تنام كدا .. عادات غير متوقعة تمنع الحموضة

النوم على الجانب الايمن
النوم على الجانب الايمن
النوم على الجانب الايمن

فيديو

انتصار

انتصار: نفسي أعرف مين اللي قال «سينما نظيفة».. ونفسي أترشح في مجلس الشعب |خاص

ايناس الدغيدي

إيناس الدغيدي تكشف سر نضارتها: هذه الحقن هي السبب

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

حسام حبيب يكشف الحقيقة: علاقته بشيرين وتفاصيل قضية المخدرات

أنغام

سيبتلي قلبي .. أنغام تطرح أحدث أغانيها بالتعاون مع تامر حسين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: زيارة ملك إسبانيا.. روعة التوقيت

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

المزيد