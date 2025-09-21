24 ساعة ساخنة في سوهاج.. عام دراسي جديد.. وحوادث تهز الشارع.. ونائب المحافظ يخطف الأنظار

لا تزال محافظة سوهاج تعيش على وقع أحداث متلاحقة ومتنوعة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، جمعت بين فرحة مليون تلميذ بانطلاق العام الدراسي الجديد، وحزن عميق على ضحايا الحوادث المأساوية التي شهدتها مدن ومراكز المحافظة، إلى جانب لفتة إنسانية أثلجت صدور الأهالي.

العام الدراسي الجديد

ففي صباح السبت 20 سبتمبر 2025، انطلق العام الدراسي الجديد 2025/ 2026 وسط استعدادات مكثفة بمدارس سوهاج.

أكد الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم، جاهزية أكثر من 2355 مدرسة لاستقبال نحو مليون و255 ألف طالب وطالبة بمختلف المراحل التعليمية، مع توفير بيئة آمنة وتفعيل الأنشطة المدرسية منذ اليوم الأول.

حوادث محافظة سوهاج

وفي المقابل، شهد مركز البلينا مأساة إنسانية، بعدما لقي موظف أربعيني مصرعه أسفل عجلات القطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بقرية برديس.

فيما لفظ خمسيني أنفاسه الأخيرة بمركز طما إثر إصابته بطلق ناري مجهول المصدر، وسط تكثيف أمني لكشف غموض الحادث.

كما عاش مركز طهطا واقعتين مأساويتين في يوم واحد، الأولى لشابة تبلغ من العمر 22 عامًا حاولت إنهاء حياتها بابتلاع 50 قرصًا مجهولًا داخل منزلها بقرية الصوالح.

ونجح الفريق الطبي بمستشفى طهطا العام في إنقاذها بعد إجراء غسيل معدة عاجل، فيما أصيب 5 أطفال أشقاء بحالة تسمم غذائي نتيجة تناول وجبة منزلية فاسدة، وحالتهم العامة مستقرة.

نائب محافظ سوهاج وكيلًا لعروس يتيمة بعقد قرانها بناءً على طلبها

وعلى الجانب الإنساني، خطف الدكتور محمد عبد الهادي، نائب محافظ سوهاج، الأنظار بمشاركته كوكيل عن عروس يتيمة في عقد قرانها، في لفتة نبيلة تركت أثرًا طيبًا بين الأهالي، مؤكدًا أن الدولة تساند أبناءها في مختلف الظروف.

وهكذا، تباينت مشاهد الـ24 ساعة الأخيرة بين ابتسامات الطلاب في طابور الصباح ودموع ذوي الضحايا في المآتم، لتبقى سوهاج محافظة نابضة بالحياة والأحداث التي لا تهدأ.