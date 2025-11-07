قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد كريمة: الأنبياء والرسل أحبوا مصر بآثارها.. وسيدنا إدريس من أهل الصعيد
بعد قرار رئيس الوزراء.. تفاصيل ضوابط عمل لجان حصر وحدات الإيجار القديم 2025
التعاون يكتسح الفتح بخماسية في الدوري السعودي
بعد وفاة والده .. رسالة ياسمين عز لـ محمد رمضان
أحمد كريمة: الإسلام حافظ على الكنائس والمعابد كمكون حضاري
مكة للشعائر فقط.. أمين سر دينية الشيوخ: مصر ذكرت في القرآن بالقوة
أجواء شتوية.. الأرصاد تصدر بيانا عاجلا بشأن طقس السبت 8 نوفمبر
حقد حضاري.. دينية الشيوخ: كل الشعوب كانت تتسول طعامها من مصر القديمة
ماذا أفعل مع الأحلام المزعجة؟.. أمين الإفتاء يكشف السبب وأفضل علاج
أحمد حاتم لـ صدى البلد: شخصيتي في قصر الباشا مليئة بالإثارة والغموض |فيديو
الخارجية الإسرائيلية: إحباط مخطط إيراني لاغتيال سفيرتنا في المكسيك
مبابي يرد بسخرية على مغني راب فرنسي بعد انتقاده بسبب فشل تجربة نادي كان
اقتصاد

آخر تحديث لسعر العملات الأجنبية مساء اليوم الجمعة 7-11-2025

سعر العملات الأجنبية
سعر العملات الأجنبية
محمد يحيي

سجلت أسعار العملات الأجنبية استقرارا في ختام تعاملات مساء اليوم الجمعة الموافق 7-11-2025 أمام الجنيه المصري بدون أي تغيير.

سعر العملات الأجنبية

وشهدت أسعار صرف العملات الأجنبية استقرارا مقابل الجنيه المصري منذ انتهاء العمل في البنوك مساء أمس الخميس وحتى اليوم.

لماذا استقرت العملات الأجنبية اليوم

وعطل البنك المركزي المصري العمل في الجهاز المصرفي مساء أمس الخميس بمناسبة بدء الاجازة الأسبوعية لكل العاملين في القطاع المصري والتي من المقرر أن تستمر لمدة يومين اثنين بدأت من اليوم وحتي مساء غد السبت.

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.29 جنيه للشراء و47.39 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم

بلغ سعر اليورو أمام الجنيه نحو 54.45 جنيه للشراء و54.62 جنيه للبيع.

الجنيه الإسترليني اليوم

وصل سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه نحو 61.82 جنيه للشراء و62 جنيها للبيع.

الدولار الكندي

سجل سعر الدولار الكندي أمام الجنيه نحو 33.53 جنيه للشراء و33.63 جنيه للبيع.

الكرون الدنماركي

بلغ سعر الكرون الدنماركي أمام الجنيه نحو 7.29 جنيه للشراء و 7.31 جنيه للبيع.

الكرون النرويجي اليوم

بلغ سعر الكرون النرويجي أمام الجنيه نحو 4.46 جنيه للشراء و 4.66 جنيه للبيع.

الكرون السويدي 

بلغ سعر الكرون السويدي أمام الجنيه نحو 4.94 جنيه للشراء و4.97 جنيه للبيع.

الفرنك السويسري اليوم

بلغ سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه نحو 58.44 جنيه للشراء و58.64 جنيه للبيع.

الـ100 ين ياباني اليوم

بلغ الـ100 ين ياباني أمام الجنيه نحو 30.77 جنيه للشراء و30.86 جنيه للبيع.

الدولار الاسترالي

بلغ سعر الدولار الاسترالي أمام الجنيه نحو 30.76 جنيه للشراء و30.86 جنيه للبيع.

اليوان الصيني

سجل سعر اليوان الصيني أمام الجنيه نحو 6.63 جنيه للشراء و6.69 جنيه للبيع.

