قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عمرو أديب عن افتتاح المتحف الكبير: يحمل معاني إنسانية كثيرة
بعد افتتاح المتحف الكبير .. الجفري يستشهد بوصف ابن خلدون عن مصر
صدفة غيرت وجه التاريخ | حكاية الطفل المصري قائد العالم لاكتشاف مقبرة توت عنخ آمون.. من هو حسين عبدالرسول؟
أول تعليق من سلمى أبو ضيف بعد مشاركتها فى حفل افتتاح المتحف الكبير
الإصلاح والنهضة: المتحف المصري الكبير إنجاز يُثبت عظمة مصر في ظل توحد الرؤية والإرادة
برلماني: المتحف المصري الكبير إنجاز حضاري يعكس عظمة مصر الجديدة في عهد الرئيس السيسي
حسام وإبراهيم حسن: سعداء بمواصلة الإنجازات في عهد الرئيس السيسي بافتتاح المتحف الكبير
من باريس إلى نيودلهي .. افتتاح المتحف المصري الكبير حديث الصحافة العالمية
رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2026
صحيفة عبرية: أزمة تجنيد الحريديم تعمق الانقسام الوجودي في إسرائيل
أحمد موسى: الرئيس السيسي يفتتح الآن قاعة توت عنخ آمون بالمتحف المصري الكبير
قيادي بالجبهة الوطنية: مشهد افتتاح المتحف المصري الكبير رسالة حضارية ملهمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر العملات الأجنبية بعد انتهاء حفل افتتاح المتحف المصري الكبير اليوم 1-11-2025

عملات أجنبية
عملات أجنبية
آية الجارحي

استمر استقرار سعر العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم، السبت 1-11-2025، وذلك لليوم الثاني على  التوالي.

سعر العملات الأجنبية اليوم

وسجل سعر العملات الأجنبية ثباتا بالتزامن مع انتهاء فعاليات الحفل الافتتاحي للمتحف المصري بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وتمثيل دولي واسع.

إجازة البنوك

رغم استقرار سعر العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، والذي جاء معززا بتعطل العمل في البنوك منذ مساء الخميس الماضي وحتي مساء اليوم، السبت؛ إلا أن حركة التداولات لا تزال ثابتة دون تحرك.

متوسط سعر العملات الأجنبية وفقا للبنك المركزي المصري

وشهد متوسط سعر العملات الأجنبية المختلفة أمام الجنيه، وفقا لآخر يوم عمل داخل البنك المركزي المصري، ثباتا دون تغيير.

سعر الدولار

سجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.15 جنيه للشراء و47.28 جنيه للبيع.

اليورو اليوم

سجل سعر اليورو أمام الجنيه نحو 54.71 جنيه للشراء و54.87 جنيه للبيع.

الجنيه الإسترليني اليوم

سجل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري نحو 62.11 جنيه للشراء و62.29 جنيه للبيع.

سعر الدولار الكندي

بلغ سعر الدولار الكندي أمام الجنيه نحو 33.78 جنيه للشراء و33.87 جنيه للبيع.

الكرون الدنماركي

بلغ سعر الكرون الكندي أمام الجنيه نحو 7.32 جنيه للشراء و7.34 جنيه للبيع.

الكرون النرويجي اليوم

سجل سعر الكرون النرويجي أمام الجنيه نحو 4.68 جنيه للشراء و4.7 جنيه للبيع.

الكرون السويدي اليوم

سجل سعر الكرون السويدي أمام الجنيه نحو 4.99 جنيه للشراء و5.02 جنيه للبيع.

الفرنك السويسري

سجل سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه نحو 58.92 جنيه للشراء و59.1 جنيه للبيع.

الـ100 ين ياباني 

بلغ سعر الـ100 ين ياباني أمام الجنيه نحو 30.62 جنيه للشراء و30.7 جنيه للبيع.

الدولار الأسترالي 

سجل سعر الدولار الأسترالي أمام الجنيه نحو 30.95 جنيه للشراء و31.04 جنيه للبيع.

اليوان الصيني

سجل سعر اليوان الصيني أمام الجنيه نحو 6.62 جنيه للشراء و6.64 جنيه للبيع.

سعر العملات الأجنبية اليوم سعر اليورو اليوم سعر الدولار اليوم سعر الجنيه الاسترليني اليوم سعر الدولار امام الجنيه سعر العملات في البنك المركزي مال واعمال اخبار مصر المتحف المصري الكبير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع 550 جنيهًا من أعلى قمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

تراجع 550 جنيهًا من أعلى قمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

المتحف المصري

بث مباشر| بدء مراسم افتتاح المتحف المصري الكبير

حالة الطقس

استقرار مؤقت قبل العاصفة| الأرصاد تحذر من حالة ممطرة أقوي هذا الموعد

المتهمين

4 طلاب يلقون قطة فى النيل .. الداخلية تكشف تفاصيل الفيديو المثير

المتحف الكبير

قبل المشاهدة على التليفزيون.. تفاصيل فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير

النادي الأهلي

6 نجوم.. غياب القوة الضاربة عن مواجهة الأهلي والمصري

المتحف المصري الكبير

أبرز القنوات العالمية والمنصات التي تنقل حفل افتتاح المتحف الكبير

المتحف المصري الكبير

تذكرة دخول المتحف الكبير.. ازاي تحجز تذكرتك بسهولة؟| صور

ترشيحاتنا

الفنان عمر وهبة

عمرو وهبة ينفي مشاركته في افتتاح المتحف المصري الكبير

هند صبري

هند صبري تعبر عن فخرها بافتتاح المتحف المصري الكبير: الحضارة دي عمرها ما بتنتهي

حفيدتا الفنان عبد الرحمن أبو زهرة

حفيدتا عبد الرحمن أبو زهرة تشاركان فى احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير

بالصور

مازن المتجول من كواليس الإعداد لافتتاح المتحف المصري الكبير

مازن المتجول مع محمد سعدي
مازن المتجول مع محمد سعدي
مازن المتجول مع محمد سعدي

هدى المفتى تتألق في افتتاح المتحف المصري الكبير

هدى المفتى
هدى المفتى
هدى المفتى

سلمي أبو ضيف وهدي المفتي واحمد مالك وغزي يشاركون فى احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير

سلمي ابو ضيف وهدي المفتي
سلمي ابو ضيف وهدي المفتي
سلمي ابو ضيف وهدي المفتي

بالزي الفرعوني وعلم مصر..محافظ الشرقية يشهد عروضا فنية واستعراضية احتفالا بإفتتاح المتحف المصري الكبير

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

وفاء عامر

وفاء عامر: افتتاح المتحف المصري الكبير رسالة للعالم بأن مصر بلد الحضارة

مواعيد الصلاة الجديدة

اعرف توقيت الصلوات الخمس بعد تطبيق الموعد الشتوي

زفاف هادى الباجورى

ببنهم 21 عاما .. لحظه سقوط هادي الباجوري وعروسته على الأرض في زفافهما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: المتحف المصري الكبير… عندما تحوّلت مصر إلى منصة تسويق عالمية

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: هنا تتكلم الحضارة

المزيد