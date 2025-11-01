سعر العملات الأجنبية بعد انتهاء حفل افتتاح المتحف المصري الكبير اليوم 1-11-2025

استمر استقرار سعر العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم، السبت 1-11-2025، وذلك لليوم الثاني على التوالي.

سعر العملات الأجنبية اليوم

وسجل سعر العملات الأجنبية ثباتا بالتزامن مع انتهاء فعاليات الحفل الافتتاحي للمتحف المصري بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وتمثيل دولي واسع.

إجازة البنوك

رغم استقرار سعر العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، والذي جاء معززا بتعطل العمل في البنوك منذ مساء الخميس الماضي وحتي مساء اليوم، السبت؛ إلا أن حركة التداولات لا تزال ثابتة دون تحرك.

متوسط سعر العملات الأجنبية وفقا للبنك المركزي المصري

وشهد متوسط سعر العملات الأجنبية المختلفة أمام الجنيه، وفقا لآخر يوم عمل داخل البنك المركزي المصري، ثباتا دون تغيير.

سعر الدولار

سجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.15 جنيه للشراء و47.28 جنيه للبيع.

اليورو اليوم

سجل سعر اليورو أمام الجنيه نحو 54.71 جنيه للشراء و54.87 جنيه للبيع.

الجنيه الإسترليني اليوم

سجل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري نحو 62.11 جنيه للشراء و62.29 جنيه للبيع.

سعر الدولار الكندي

بلغ سعر الدولار الكندي أمام الجنيه نحو 33.78 جنيه للشراء و33.87 جنيه للبيع.

الكرون الدنماركي

بلغ سعر الكرون الكندي أمام الجنيه نحو 7.32 جنيه للشراء و7.34 جنيه للبيع.

الكرون النرويجي اليوم

سجل سعر الكرون النرويجي أمام الجنيه نحو 4.68 جنيه للشراء و4.7 جنيه للبيع.

الكرون السويدي اليوم

سجل سعر الكرون السويدي أمام الجنيه نحو 4.99 جنيه للشراء و5.02 جنيه للبيع.

الفرنك السويسري

سجل سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه نحو 58.92 جنيه للشراء و59.1 جنيه للبيع.

الـ100 ين ياباني

بلغ سعر الـ100 ين ياباني أمام الجنيه نحو 30.62 جنيه للشراء و30.7 جنيه للبيع.

الدولار الأسترالي

سجل سعر الدولار الأسترالي أمام الجنيه نحو 30.95 جنيه للشراء و31.04 جنيه للبيع.

اليوان الصيني

سجل سعر اليوان الصيني أمام الجنيه نحو 6.62 جنيه للشراء و6.64 جنيه للبيع.