رغم الأمطار.. إقبال الناخبين على لجان الرحامنة وتفتيش السرو بدمياط

شهدت اللجان الانتخابية بدمياط إقبال الناخبين على اللجان للإدلاء بأصواتهم، خاصة في فترة المساء، خاصة داخل القرية التى بها مرشحون ، ومحافظة دمياط تجري الإعادة بها بالدائرة الثانية والتى تضم فارسكور والزرقا وكفر سعد ويتنافس أربعة مرشحين على مقعدى الفردى.

ويتصدر المشهد كبار السن والسيدات بالتوافد على اللجان داخل قرية محافظة دمياط خاصة قري مركز فارسكور كقري الرحامنة وتفتيش السرو وحاجه.

وعلى صعيد آخر ، حرص الناخبون على التوجه إلى لجان الاقتراع رغم التقلبات الجويه وسوء حالة الطقس وتساقط الأمطار.

وقام أفراد الأمن بمساعدة عدد كبار السن للإدلاء بأصواتهم وتسهيل أى عقبات لهم خاصة الناخبين ممن يعانون من صعوبة في الحركة.