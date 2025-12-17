قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خالد أبو بكر: معدل الفقر يفرض إعادة النظر في السياسات الاقتصادية
إقالات وإعادة هيكلة|قرارات عاجلة من "مدارس النيل" بعد واقعة الاعتداء على التلاميذ
أحمد حسن: المصري وسيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي يتفاوضون لضم حمزة علاء
لتخويف المستثمرين.. أحمد موسى: منجم السكري واجه حملات تشويه وبلاغات كيدية بعد 2011
لا شبهة جنائية.. النيابة العامة تُصرّح بدفن جثمان الفنانة نيفين مندور
خير كبير.. أحمد موسى يتحدث عن منجم السكري ويكشف الحقائق
270 مليون جرعة سنويا.. مصر تدشن أكبر مصنع متكامل لإنتاج اللقاحات وتوطين التكنولوجيا الحيوية
تعليم الجيزة تعلن نتيجة التنسيق الرابع للصف الأول لمرحلة رياض الأطفال بالمدارس
انتخابات النواب.. تقرير حقوقي: المشهد يشتعل في دوائر الإعادة مع اقتراب الحسم
توافد ملحوظ للناخبين في الإسماعيلية عقب إعادة فتح صناديق الاقتراع .. تفاصيل
مظهر غير لائق.. أمين الإفتاء يوضح حكم حلاقة القزع وشكله المنهي عنه شرعا
برلماني: المشاركة في الجولة الثانية للانتخابات تعكس وعي المواطنين
أخبار البلد

الوكالة الألمانية للتعاون الدولي تنظم ورشة الجسور الرقمية لمناقشة تحديات الفجوة الرقمية

الوكالة الألمانية للتعاون الدولي
الوكالة الألمانية للتعاون الدولي
أ ش أ

نظمت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ورشة عمل بعنوان "الجسور الرقمية" بهدف مناقشة التحديات المرتبطة بالفجوة الرقمية وكيفية التغلب عليها وذلك من خلال مشروع دعم الحكومة الإلكترونية والابتكار في الإدارة العامة بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمشاركة 30 جهة مختلفة.

وذكرت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي - وفق بيان نشر على موقع (فيس بوك) اليوم /الأربعاء/ - أن ورشة العمل التي جمعت عددا من الفاعلين في منظومة الشمول الرقمي في مصر ناقشت التحديات الحقيقية وراء الفجوة الرقمية في مصر واستكشاف سُبل ردمها بشكل تعاوني.

وأضافت أن الورشة تحولت إلى مساحة حقيقية للتعاون والإبداع الجماعي ومكّنت الجهات المشاركة من مواءمة جهودها ودعم حركة مشتركة تسعى إلى بناء مستقبل رقمي أكثر شمولًا وعدالة وإتاحة للجميع.

وأوضحت أن البرنامج شمل تقديم إطار شامل لرسم ملامح شرائح المستخدمين وتحليل العوائق التي تواجههم، بدءًا من محدودية الاتصال بالإنترنت ووصولًا إلى تحديات الاستخدام والمشاركة الرقمية الفاعلة.. مشيرا إلي أن المشاركين حددوا مجالات تدخلهم، والموارد التي يقدمونها، وتلك التي يحتاجون إليها، مع استكشاف فرص جديدة للتعاون.

