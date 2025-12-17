الوكالة الألمانية للتعاون الدولي تنظم ورشة الجسور الرقمية لمناقشة تحديات الفجوة الرقمية

نظمت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ورشة عمل بعنوان "الجسور الرقمية" بهدف مناقشة التحديات المرتبطة بالفجوة الرقمية وكيفية التغلب عليها وذلك من خلال مشروع دعم الحكومة الإلكترونية والابتكار في الإدارة العامة بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمشاركة 30 جهة مختلفة.

وذكرت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي - وفق بيان نشر على موقع (فيس بوك) اليوم /الأربعاء/ - أن ورشة العمل التي جمعت عددا من الفاعلين في منظومة الشمول الرقمي في مصر ناقشت التحديات الحقيقية وراء الفجوة الرقمية في مصر واستكشاف سُبل ردمها بشكل تعاوني.

وأضافت أن الورشة تحولت إلى مساحة حقيقية للتعاون والإبداع الجماعي ومكّنت الجهات المشاركة من مواءمة جهودها ودعم حركة مشتركة تسعى إلى بناء مستقبل رقمي أكثر شمولًا وعدالة وإتاحة للجميع.

وأوضحت أن البرنامج شمل تقديم إطار شامل لرسم ملامح شرائح المستخدمين وتحليل العوائق التي تواجههم، بدءًا من محدودية الاتصال بالإنترنت ووصولًا إلى تحديات الاستخدام والمشاركة الرقمية الفاعلة.. مشيرا إلي أن المشاركين حددوا مجالات تدخلهم، والموارد التي يقدمونها، وتلك التي يحتاجون إليها، مع استكشاف فرص جديدة للتعاون.