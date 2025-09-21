محافظ سوهاج يدشن مبادرة "صحح مفاهيمك" بالتزامن مع انطلاقها بالعاصمة الإدارية الجديدة

دشن اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، مبادرة "صحح مفاهيمك"، والتي تأتي بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ممثلة في اتحاد “بشبابها”.

وذلك بالتزامن مع انطلاق المبادرة بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

محافظة سوهاج

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي استضافته قاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء أ.ح أحمد السايس سكرتير عام المحافظة، والنائب محمد لبيب رئيس الهيئة الاستشارية العليا لاتحاد “بشبابها”.

والنائبة عبلة الهواري، والنائب أحمد عواجة، أعضاء مجلس النواب، وفضيلة الشيخ محمد أبو سعدة وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور محمد فريد وكيل وزارة الشباب والرياضة.

ومحمد عبد الحليم عضو مجلس إدارة اتحاد بشبابها، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والدينية والشبابية بالمحافظة.

بدأت فعاليات المؤتمر بالسلام الجمهوري، ثم تلاوة لآيات من الذكر الحكيم، أعقبها كلمة لممثل اتحاد بشابها، ثم كلمة لوكيل وزارة الأوقاف، ثم كلمة لوكيل وزارة الشباب والرياضة.

ثم ألقى المحافظ كلمة المؤتمر معربا خلالها عن سعادته بإطلاق المبادرة، مؤكداً أنها تمثل خطوة مهمة لمواجهة الفكر المتطرف وتصحيح المفاهيم المغلوطة.

وقال المحافظ: “إننا في محافظة سوهاج نؤمن أن الشباب هم الركيزة الأساسية في بناء الحاضر وصناعة المستقبل، باعتبارهم الأكثر تأثيراً في تشكيل الحركة الثقافية والفكرية”.

“والأشد تأثراً بالموجات الفكرية التي تتسارع عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما يستلزم مواجهة فكرية واعية من خلال مثل هذه المبادرات”.

وأوضح "سراج" أن مبادرة "صحح مفاهيمك" تستهدف جميع فئات المجتمع، لنشر الفهم الصحيح للدين، ومحاربة الأفكار المتطرفة والشائعات والانحرافات الفكرية غير السوية، مشيراً إلى دعم محافظة سوهاج الكامل لإنجاح المبادرة وتحقيق أهدافها في بناء جيل واعٍ ومحصن بالفكر الوسطي المعتدل.

واستشهد المحافظ بتاريخ سوهاج الحافل بالقامات الفكرية والدينية الكبرى التي قدمت نماذج مضيئة في الفكر الوسطي المستنير، مثل الإمام رفاعة الطهطاوي، والشيخ محمد صديق المنشاوي، والإمام المراغي، والإمام محمد سيد طنطاوي، وغيرهم من الأدباء والمفكرين والعلماء.

واختتم المحافظ كلمته بتوجيه الشكر والتقدير للقائمين على المبادرة، متمنياً أن تحقق أهدافها وتترك أثراً إيجابياً في نفوس أبناء وبنات سوهاج المتسلحين بعادات وتقاليد مجتمعهم العريق الذي يتسم بروح التسامح والمحبة.

ثم استكمل المؤتمر برنامجه، من خلال حوار مفتوح مع الشباب والحضور حول تصحيح المفاهيم الدينية وتقويم السلوكيات المجتمعية الخاطئة، والتصدي لمظاهر التطرف الديني واللاديني، ومواجهة الشائعات والانحرافات الفكرية، وذلك بما يسهم في بناء وعي مستنير يواكب مسيرة التنمية والبناء.