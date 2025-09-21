قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ذا صن: مصر وجهة سياحية متكاملة تجمع بين سحر الصحراء وروعة البحر وعظمة الآثار
بالأسماء .. الأهلى يتفاوض مع 5 مدربين .. كارلوس كيروش الأبرز
إمام عاشور يغادر المستشفى في الساعات الأخيرة الماضية.. تفاصيل
تفاصيل اطلاق مبادرة صحح مفاهيمك لنشر الفهم الصحيح للدين ومحاربة التطرف والشائعات
مصدر أمنى يكشف حقيقة إضراب 2 من قيادات الأخوان عن الطعام داخل محبسهما
الأرصاد: غدا طقس حار رطب نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 32
للطلبة.. كيفية الحصول على اشتراكات القطارات
مصدر أمني يكشف حقيقة إضراب اثنين من قيادات الإخوان عن الطعام داخل محبسهما
كسوف جزئي للشمس.. العالم يترقب الكسوف الأخير في 2025
نتنياهو: سيتعين علينا مواجهة الأمم المتحدة وكل الجبهات الأخرى
المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني: الوضع في غزة صعب للغاية
المشاط: تقدم مصر في مؤشر التعقيد الاقتصادي يعكس قدرات قوية للتحول إلى القطاعات الأعلى إنتاجية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ سوهاج يدشن مبادرة "صحح مفاهيمك" بالتزامن مع انطلاقها بالعاصمة الإدارية الجديدة

جانب من اجتماع محافظة سوهاج
جانب من اجتماع محافظة سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

دشن اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، مبادرة "صحح مفاهيمك"، والتي تأتي بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ممثلة في اتحاد “بشبابها”.

وذلك بالتزامن مع انطلاق المبادرة بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

محافظة سوهاج

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي استضافته قاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء أ.ح أحمد السايس سكرتير عام المحافظة، والنائب محمد لبيب رئيس الهيئة الاستشارية العليا لاتحاد “بشبابها”.

والنائبة عبلة الهواري، والنائب أحمد عواجة، أعضاء مجلس النواب، وفضيلة الشيخ محمد أبو سعدة وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور محمد فريد وكيل وزارة الشباب والرياضة.

ومحمد عبد الحليم عضو مجلس إدارة اتحاد بشبابها، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والدينية والشبابية بالمحافظة.

بدأت فعاليات المؤتمر بالسلام الجمهوري، ثم تلاوة لآيات من الذكر الحكيم، أعقبها كلمة لممثل اتحاد بشابها، ثم  كلمة لوكيل وزارة الأوقاف، ثم كلمة لوكيل وزارة الشباب والرياضة.

ثم ألقى المحافظ كلمة المؤتمر معربا خلالها عن سعادته بإطلاق المبادرة، مؤكداً أنها تمثل خطوة مهمة لمواجهة الفكر المتطرف وتصحيح المفاهيم المغلوطة.

وقال المحافظ: “إننا في محافظة سوهاج نؤمن أن الشباب هم الركيزة الأساسية في بناء الحاضر وصناعة المستقبل، باعتبارهم الأكثر تأثيراً في تشكيل الحركة الثقافية والفكرية”.

“والأشد تأثراً بالموجات الفكرية التي تتسارع عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما يستلزم مواجهة فكرية واعية من خلال مثل هذه المبادرات”.

وأوضح "سراج" أن مبادرة "صحح مفاهيمك" تستهدف جميع فئات المجتمع، لنشر الفهم الصحيح للدين، ومحاربة الأفكار المتطرفة والشائعات والانحرافات الفكرية غير السوية، مشيراً إلى دعم محافظة سوهاج الكامل لإنجاح المبادرة وتحقيق أهدافها في بناء جيل واعٍ ومحصن بالفكر الوسطي المعتدل.

واستشهد المحافظ بتاريخ سوهاج الحافل بالقامات الفكرية والدينية الكبرى التي قدمت نماذج مضيئة في الفكر الوسطي المستنير، مثل الإمام رفاعة الطهطاوي، والشيخ محمد صديق المنشاوي، والإمام المراغي، والإمام محمد سيد طنطاوي، وغيرهم من الأدباء والمفكرين والعلماء.

واختتم المحافظ كلمته بتوجيه الشكر والتقدير للقائمين على المبادرة، متمنياً أن تحقق أهدافها وتترك أثراً إيجابياً في نفوس أبناء وبنات سوهاج المتسلحين بعادات وتقاليد مجتمعهم العريق الذي يتسم بروح التسامح والمحبة.

ثم استكمل المؤتمر برنامجه، من خلال حوار مفتوح مع الشباب والحضور حول تصحيح المفاهيم الدينية وتقويم السلوكيات المجتمعية الخاطئة، والتصدي لمظاهر التطرف الديني واللاديني، ومواجهة الشائعات والانحرافات الفكرية، وذلك بما يسهم في بناء وعي مستنير يواكب مسيرة التنمية والبناء.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج محافظ سوهاج صحح مفاهيمك العاصمة الإدارية الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لائحة استخراج رخصة القيادة

الداخلية تعلن تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تفاصيل

فراخ وبيض

بكام النهارده؟.. مفاجأة كبرى في أسعار الفراخ والبيض

إمام عاشور

إمام عاشور يطالب الأهلي بمساواة زيزو .. و100 مليون في الموسم

الراقصة بوسي

التفاصيل الكاملة للقبض على الراقصة بوسي بمطروح

ضابطة سابقة أمريكية

ضابطة سابقة بالجيش الأمريكي تفضح خيانة «ترامب» لقطر وتلاعب إسرائيل بواشنطن

الطبيب أبو سليمة

مأساة .. مدير مستشفى غزة يستقبل جثامين أفراد عائلته أثناء تأدية عمله

رمضان صبحي

تفاصيل إحالة رمضان صبحي إلى الجنايات

الأهلي

عمومية الأهلي تثير الجدل .. وهذه حقيقة بطلان الإجراءات |فيديو

ترشيحاتنا

زوجة ماجد المصري

زوجة ماجد المصري تخطف الأنظار بفستان ملفت.. شاهد

أصالة

فستان مروحة.. إطلالة أصالة تخطف الأنظار في حفلها بالساحل الشمالي

سماش برجر

بأقل التكاليف.. طريقة عمل السماش برجر في المنزل

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزعتر؟

الزعتر
الزعتر
الزعتر

محافظ الشرقية ورئيس جامعة الزقازيق يتفقدان أعمال إنشاء مستشفى السلام

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بالضفائر.. عبير صبرى تلفت الأنظار في أحدث إطلالة

عبير صبرى
عبير صبرى
عبير صبرى

القوات المسلحة تنظم زيارات لطلاب المنصورة وبني سويف للأكاديمية العسكرية ومصانع الوطنية للأسمنت

صورة من الزيارة
صورة من الزيارة
صورة من الزيارة

فيديو

طليقة أحمد مكي

محبتش حد في حياتي غيره.. طليقة أحمد مكي تحسم جدل عودتهما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: زيارة ملك إسبانيا.. روعة التوقيت

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

المزيد