ذا صن: مصر وجهة سياحية متكاملة تجمع بين سحر الصحراء وروعة البحر وعظمة الآثار
بالأسماء .. الأهلى يتفاوض مع 5 مدربين .. كارلوس كيروش الأبرز
إمام عاشور يغادر المستشفى في الساعات الأخيرة الماضية.. تفاصيل
تفاصيل اطلاق مبادرة صحح مفاهيمك لنشر الفهم الصحيح للدين ومحاربة التطرف والشائعات
مصدر أمنى يكشف حقيقة إضراب 2 من قيادات الأخوان عن الطعام داخل محبسهما
الأرصاد: غدا طقس حار رطب نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 32
للطلبة.. كيفية الحصول على اشتراكات القطارات
مصدر أمني يكشف حقيقة إضراب اثنين من قيادات الإخوان عن الطعام داخل محبسهما
كسوف جزئي للشمس.. العالم يترقب الكسوف الأخير في 2025
نتنياهو: سيتعين علينا مواجهة الأمم المتحدة وكل الجبهات الأخرى
المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني: الوضع في غزة صعب للغاية
المشاط: تقدم مصر في مؤشر التعقيد الاقتصادي يعكس قدرات قوية للتحول إلى القطاعات الأعلى إنتاجية
محافظات

ضبط كميات كبيرة من السلع المغشوشة ومجهولة المصدر في سوهاج

جانب من المضبوطات بسوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

نجحت مديرية التموين في سوهاج خلال حملات موسعة الأسبوع الماضي، في ضبط كميات كبيرة من السلع المغشوشة ومجهولة المصدر.

كان أبرزها أسمدة وأعلاف غير مصرح بها، إلى جانب كميات من زيوت الطعام التموينية المقلدة، في واقعة تكشف عن حجم التحديات التي تواجهها الأجهزة الرقابية في مواجهة الغش التجاري.

حملات تموينية مكبرة لضبط الأسواق بسوهاج

وتأتي هذه الحملات تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، الذي شدد على ضرورة تكثيف المتابعة الميدانية للأسواق والتأكد من التزام أصحاب الأنشطة التجارية بالقوانين المنظمة، مع مواجهة كافة صور التلاعب والغش التي تستهدف قوت المواطنين.

وأوضح الدكتور سامح التوني، وكيل وزارة التموين بسوهاج، أن الحملات استهدفت محلات بيع الأسمدة الزراعية والسوبر ماركت، حيث تم ضبط 84 طن أسمدة وأعلاف مجهولة المصدر داخل ثلاث محلات.

بالإضافة إلى 657 كرتونة زيت طعام مقلد بإجمالي 7 آلاف و884 زجاجة، وهو الزيت المخصص للبطاقات التموينية بعد تقليد العلامة التجارية الأصلية لمصنع الهدرجة.

وأضاف أن المضبوطات شملت أيضًا 2 طن أعلاف حيوانية بدون فواتير في إحدى قرى مركز جهينة، مشيرًا إلى أن هذه الكميات الكبيرة التي تم ضبطها تعكس خطورة محاولات بعض التجار التلاعب في السلع الأساسية سواء الخاصة بالزراعة أو الغذائية.

وأكد "التوني" أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، فيما تستمر الحملات التموينية على نطاق واسع لضمان ضبط الأسواق ومنع أي تجاوزات من شأنها الإضرار بمصلحة المواطن أو الاقتصاد الوطني.

في السياق نفسه، شدد محافظ سوهاج على أن الحملات لن تتوقف وستظل مستمرة، لافتًا إلى أن الهدف الأساسي هو ضمان وصول الدعم لمستحقيه وحماية الفلاح والمستهلك على حد سواء، وذلك عبر التصدي بكل حزم لمحاولات الغش والتلاعب بالسلع التموينية والزراعية.

وتعكس هذه الضبطيات حجم المسؤولية التي تتحملها الأجهزة التنفيذية في مواجهة مافيا الأسواق السوداء والغش التجاري، كما تسلط الضوء على أهمية الوعي المجتمعي في الإبلاغ عن أي مخالفات لضمان بيئة تجارية آمنة وعادلة للجميع.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج اعلاف زيت تموين

