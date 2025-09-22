محافظ سوهاج ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية يشهدان الاحتفال باليوبيل الماسي للهيئة.. وتوزيع 100 كرسي متحرك لذوي الإعاقة

شهد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، والدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، اليوم، احتفالية الهيئة باليوبيل الماسي ومرور 75 عامًا على تأسيسها، تحت شعار “75 عامًا في طاعة الله وخدمة الإنسان”.

جاء ذلك بحضور العميد محمد كمال مدير مؤسسة "حياة كريمة" بسوهاج، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ووكلاء الوزارات، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، وقيادات سنودس النيل الإنجيلي، وجمهور كبير من أهالي وأبناء سوهاج.

بدأت الفعاليات بالسلام الجمهوري، ثم عُرض فيلم توثيقي تناول مسيرة الهيئة وإنجازاتها في محافظة سوهاج، أعقبه فقرات فنية.

تضمنت أغنية عن الاختلاف قدمها أطفال مدرسة السلام، واستعراضًا شعبيًا من قصر ثقافة سوهاج، كما شهد الحفل توزيع 100 كرسي متحرك على الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكد محافظ سوهاج خلال كلمته التي ألقاها في الحفل على اعتزازه بالمشاركة في هذه الاحتفالية، مثمنا الدور الوطني للهيئة، وجهودها المبذولة بالتعاون مع المحافظة وبالتوازي مع خطط الدولة ورؤيتها في تحسين جودة حياة المواطنين وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة التي يقودها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

كما أعرب المحافظ عن تقديره لما قامت به الهيئة من مجهودات لأبنائنا من ذوي الإعاقة في محافظة سوهاج، لافتا إلى دور الهيئة الملهم في العمل الوطني والاجتماعي.

ومن جانبه وجه رئيس الهيئة الإنجيلية الشكر للسيد محافظ سوهاج ورعايته للاحتفالية ودعمه المستمر لمسيرة التنمية في سوهاج، مشيرا إلى أن الهيئة القبطية الإنجيلية منذ انطلاقتها على يد الراحل الدكتور القس صموئيل حبيب، وضعت الإنسان في قلب رسالتها.

وعملت على مدى 75 عامًا من خلال قيم التمكين والعدالة والمواطنة والعيش المشترك، بالشراكة مع مؤسسات الدولة والمجتمع، إيمانًا بأن التنمية مسؤولية مشتركة تتحقق بتكاتف الجميع.

وأضاف أن الهيئة استثمرت في الإنسان بوصفه شريكًا فاعلًا في التغيير، واعتمدت على التطوع والشراكات المحلية لتعزيز التنمية الحقيقية والمستدامة، وهي مسيرة ممتدة من جيل إلى جيل تحمل رسالة الأمل والعمل.

وقد شهد الحفل إطلاق عدد من المبادرات الجديدة في المحافظة، من بينها المرحلة الرابعة من مبادرة ازرع بسوهاج، وافتتاح مركز تنمية الأسرة والطفل بالعوامية بساقلتة، وإطلاق مبادرة سوهاج صديقة للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون بين الهيئة القبطية الإنجيلية ومحافظة سوهاج.

كما تخلل الفعاليات شهادات حيّة من مواطنين مستفيدين من برامج الهيئة في مجالات التنمية والحوار والوعي البيئي، سلطت الضوء على قصص نجاح حقيقية حققت أثرًا ملموسًا في المجتمع.