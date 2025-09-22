قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تعاقدي مع الأهلي سليم.. رد زيزو على اتهامات الزمالك أمام شئون اللاعبين
آمال ماهر تتربع على عرش الغناء العربي في اليوبيل الفضي لموريكس دور 2025
وزير الخارجية يبحث مع مستشار ترامب أزمات السودان وليبيا والبحيرات العظمى وتعزيز السلم والتنمية بأفريقيا
رسالة حماس إلى ترامب.. صفقة "وقف إطلاق نار" مشروطة بالإفراج عن رهائن غزة
"أقصر شاب في مصر طوله 70 سنتيمتر وشبيه كوكسال التركي
أحمد السيد: عماد النحاس الأنسب للأهلي الفترة الحالية.. والقمة لا تخضع لأي حسابات
العلاقات المصرية الصينية.. شراكة استراتيجية راسخة تعزز التنمية والاستقرار
تستحق الأفضل دائماً.. اتحاد الكرة يدعم محمد صلاح
رئيس الوزراء يحضر الاجتماع رفيع المستوى للاحتفال بالذكرى الـ80 لتأسيس الأمم المتحدة
قبل حفل الكرة الذهبية.. الاتحاد المصري يوجه رسالة لـ محمد صلاح
خروج مستشفى الرنتيسي بغزة من الخدمة.. الاحتلال يتعمد ضرب الخدمات الصحية
محافظات

محافظ سوهاج ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية يشهدان الاحتفال باليوبيل الماسي للهيئة.. وتوزيع 100 كرسي متحرك لذوي الإعاقة

جانب من الاحتفال بسوهاج
جانب من الاحتفال بسوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، والدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، اليوم، احتفالية الهيئة باليوبيل الماسي ومرور 75 عامًا على تأسيسها، تحت شعار “75 عامًا في طاعة الله وخدمة الإنسان”.

جاء ذلك بحضور العميد محمد كمال مدير مؤسسة "حياة كريمة" بسوهاج، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ووكلاء الوزارات، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، وقيادات سنودس النيل الإنجيلي، وجمهور كبير من أهالي وأبناء سوهاج.

محافظة سوهاج

بدأت الفعاليات بالسلام الجمهوري، ثم عُرض فيلم توثيقي تناول مسيرة الهيئة وإنجازاتها في محافظة سوهاج، أعقبه فقرات فنية.

تضمنت أغنية عن الاختلاف قدمها أطفال مدرسة السلام، واستعراضًا شعبيًا من قصر ثقافة سوهاج، كما شهد الحفل توزيع 100 كرسي متحرك على الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكد محافظ سوهاج خلال كلمته التي ألقاها في الحفل على اعتزازه بالمشاركة في هذه الاحتفالية، مثمنا الدور الوطني للهيئة، وجهودها المبذولة بالتعاون مع المحافظة وبالتوازي مع خطط الدولة ورؤيتها في تحسين جودة حياة المواطنين وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة التي يقودها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

كما أعرب المحافظ عن تقديره لما قامت به الهيئة من مجهودات لأبنائنا من ذوي الإعاقة في محافظة سوهاج، لافتا إلى دور الهيئة الملهم في العمل الوطني والاجتماعي.

ومن جانبه وجه رئيس الهيئة الإنجيلية الشكر للسيد محافظ سوهاج ورعايته للاحتفالية ودعمه المستمر لمسيرة التنمية في سوهاج، مشيرا إلى أن الهيئة القبطية الإنجيلية منذ انطلاقتها على يد الراحل الدكتور القس صموئيل حبيب، وضعت الإنسان في قلب رسالتها.

وعملت على مدى 75 عامًا من خلال قيم التمكين والعدالة والمواطنة والعيش المشترك، بالشراكة مع مؤسسات الدولة والمجتمع، إيمانًا بأن التنمية مسؤولية مشتركة تتحقق بتكاتف الجميع.

وأضاف أن الهيئة استثمرت في الإنسان بوصفه شريكًا فاعلًا في التغيير، واعتمدت على التطوع والشراكات المحلية لتعزيز التنمية الحقيقية والمستدامة، وهي مسيرة ممتدة من جيل إلى جيل تحمل رسالة الأمل والعمل.

وقد شهد الحفل إطلاق عدد من المبادرات الجديدة في المحافظة، من بينها المرحلة الرابعة من مبادرة ازرع بسوهاج، وافتتاح مركز تنمية الأسرة والطفل بالعوامية بساقلتة، وإطلاق مبادرة سوهاج صديقة للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون بين الهيئة القبطية الإنجيلية ومحافظة سوهاج.

كما تخلل الفعاليات شهادات حيّة من مواطنين مستفيدين من برامج الهيئة في مجالات التنمية والحوار والوعي البيئي، سلطت الضوء على قصص نجاح حقيقية حققت أثرًا ملموسًا في المجتمع.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج محافظ سوهاج اليوبيل القبطي

