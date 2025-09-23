قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: ما يهمني إنقاذ الأرواح وليس نوبل للسلام
ترامب: أنهيت 7 حروب بعضها دام 30 عاما
نجم ليفربول يفوز بجائزة لاعب الجولة الخامسة في الدوري الإنجليزي
ترامب: عهدي هو العصر الذهبي لأمريكا ولدينا أقوى جيش واقتصاد
قلق في مانشستر سيتي بعد إصابة هالاند أمام آرسنال .. وجوارديولا يوضح الموقف
أمين الأمم المتحدة: يجب وقف التهديدات الإسرائيلية بضم الضفة الغربية
نظير عياد لأئمة 8 دول أجنبية: الفتوى تتغير باختلاف الزمان والمكان والأعراف.. صور
أبو العينين: جميع قادة العالم كانوا على قلب رجل واحد لنصرة فلسطين وشعبها
ألبوم مصطفى قمر الجديد "قمر 25".. التفاصيل وموعد طرحه
رئيس الوزراء يشارك في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة
توجيهات رئاسية.. الإسكان: مشروعات قومية ضخمة تحقق طفرة غير مسبوقة بقطاع المرافق
الرئيس السيسي: ملف المياه قضية وجودية لمصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

للتشجيع على ممارسة الأنشطة الطلابية.. مهرجان الأنشطة الطلابية بجامعة سوهاج يواصل فعاليات الاحتفال بالعام الدراسي الجديد

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

شارك الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، فى فعاليات مهرجان الأنشطة الطلابية الذي نظمته الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2025 /2026.

تفقد رئيس الجامعة أنشطة وفعاليات كليات بالمقر القديم رافقه الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حازم المشنب عميد كلية العلوم، والدكتورة غني عبد الناصر عميد كلية التمريض، والدكتور محمد كمال منسق عام الأنشطة الطلابية.

جامعة سوهاج

والدكتور أحمد عاطف مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس والقيادات الجامعية.

وقد أعرب النعماني، عن سعادته بمشاركة الطلاب الجدد والقدامي احتفالهم بالعام الدراسي الجديد، مبديا اعجابه بالفعاليات التي تشهدها مقرات الجامعة هذا العام، وما تتضمنه من أنشطة متنوعة تتناسب مع مواهب الطلاب وميولهم الشخصية.

وتساهم في تشجيعهم على ممارسة الأنشطة الطلابية والمشاركة في كافة مجالاتها لتنمية مهاراتهم وقدراتهم، وتكسر بداخلهم حاجز الخوف والعزلة.

وتساعدهم على التفاعل والاندماج في الحياة الجامعية، مؤكداً على أن إدارة الجامعة تبذل جهود حثيثة لضمان استمرارية الخدمات التعليمية والاجتماعية المقدمة لأبناءها الطلاب، وبشكل خاص الطلاب ذوي الإعاقة.

تقدم لهم كافة التسهيلات التي تساعدهم على سهولة التحصيل الدراسي، كما توفر لهم كافة أوجه الدعم والرعاية لإزالة التحديات التى تواجهم أثناء فترة الدراسة.

بالإضافة إلى ما تقدمه الجامعة لأبناءها الغير قادرين من خلال ما يوفره صندوق التكافل الاجتماعي من مساعدات مادية وعينية، وما يشمله من خدمات مختلفة لتحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي وضمان المساواه في الحقوق والواجبات.

ووجه جميع المسئولين بالكليات بالاستماع إلى مشكلات الطلاب والاستجابة بمطالبهم والتعرف على احتياجاتهم وتلبيتها على أكمل وجه.

وقال الدكتور عبدالناصر يس، أن مهرجان الأنشطة الطلابية يواصل فعاليات الاحتفال بالعام الدراسي الجديد، ويشمل عدد من الأنشطة والمسابقات في المجالات الرياضية والفنية والاجتماعية والثقافية، كما يضم معسكرات ترحيبية بالطلاب الجدد، لتعريفهم بالكليات وأماكن المدرجات وقاعات المحاضرات، بالإضافة إلى ارشادهم على الكيانات الطلابية وكيفية المشاركة في الأسر والأنشطة الطلابية

واوضح كلا من الدكتور محمد كمال والدكتور احمد عاطف ان رئيس الجامعة شارك الطلاب بالأنشطه الرياضيه المختلفه ، وفام بتوزيع عدد من الجوائز  للطلاب الفائزين في المسابقات المختلفة.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج جامعة سوهاج رئيس جامعة سوهاج اخبار جامعة سوهاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم

قرار عاجل بشأن مادة الرياضيات للصف الأول الابتدائي

داني دانون

عرض مسرحي.. أول رد من إسرائيل بشأن مؤتمر حل الدولتين

تفسير حلم الثعبان

تفسير حلم الثعبان في البيت.. عدو مخادع وحسد أم رغبة جنسية ومال؟

الرئيس السيسي

تفاعل غير مسبوق.. قراران للرئيس السيسي يحدثان موجة إشادة واسعة

مفتي السعودية

إجراء عاجل من خادم الحرمين بعد وفاة مفتي السعودية

لضمان استمرار الدعم.. خطوات تحديث بيانات البطاقات التموينية

لضمان استمرار الدعم.. خطوات تحديث بيانات البطاقات التموينية

الرئيس الفرنسي مع الشرطي

فيديو لإحراج رئيس دولة.. الشرطة الأمريكية توقف سيارة ماكرون لأجل مرور ترامب

وفاة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية

عاجل.. وفاة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي المملكة العربية السعودية

ترشيحاتنا

الدعاء

دعاء العصمة من المعاصي والآثام.. كلمات مكتوبة تقيك من تقلبات الأمور

مفتي الجمهورية

أول صفحة دينية بلغة الإشارة.. دار الإفتاء تخاطب ذوي الهمم على السوشيال ميديا

محافظ دمياط يزور مستشفى الأزهر

محافظ دمياط يزور مستشفى الأزهر ويشيد بجهودها في تطوير الخدمات الصحية.. صور

بالصور

مرسيدس تطلق أرخص سيارة SUV لتحل محل الفئة A

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

إيهاب فهمي يحتفل مع زوجته مهرجان الفضائيات العربية

إيهاب فهمي يحتفل مع زوجته مهرجان الفضائيات العربية
إيهاب فهمي يحتفل مع زوجته مهرجان الفضائيات العربية
إيهاب فهمي يحتفل مع زوجته مهرجان الفضائيات العربية

جمال شعبان: تناول الحوامل هذا المسكن يسبب التوحد عند الأطفال

ادوية الحمل
ادوية الحمل
ادوية الحمل

أطعمة تساعد على التركيز والذاكرة... خاصة للطلاب

أطعمة تساعد على التركيز والذاكرة
أطعمة تساعد على التركيز والذاكرة
أطعمة تساعد على التركيز والذاكرة

فيديو

جوائز الكرة الذهبية

جوائز الكرة الذهبية 2025 .. مفاجآت بالجملة

استخراج رخصة القيادة

شروط استخراج رخصة القيادة بعد تعديل اللائحة

عيوب آيفون 17 الجديد

فكر تاني قبل ما تشتريه .. مشاكل ظهرت في أيفون 17

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد