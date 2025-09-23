للتشجيع على ممارسة الأنشطة الطلابية.. مهرجان الأنشطة الطلابية بجامعة سوهاج يواصل فعاليات الاحتفال بالعام الدراسي الجديد

شارك الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، فى فعاليات مهرجان الأنشطة الطلابية الذي نظمته الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2025 /2026.

تفقد رئيس الجامعة أنشطة وفعاليات كليات بالمقر القديم رافقه الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حازم المشنب عميد كلية العلوم، والدكتورة غني عبد الناصر عميد كلية التمريض، والدكتور محمد كمال منسق عام الأنشطة الطلابية.

جامعة سوهاج

والدكتور أحمد عاطف مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس والقيادات الجامعية.

وقد أعرب النعماني، عن سعادته بمشاركة الطلاب الجدد والقدامي احتفالهم بالعام الدراسي الجديد، مبديا اعجابه بالفعاليات التي تشهدها مقرات الجامعة هذا العام، وما تتضمنه من أنشطة متنوعة تتناسب مع مواهب الطلاب وميولهم الشخصية.

وتساهم في تشجيعهم على ممارسة الأنشطة الطلابية والمشاركة في كافة مجالاتها لتنمية مهاراتهم وقدراتهم، وتكسر بداخلهم حاجز الخوف والعزلة.

وتساعدهم على التفاعل والاندماج في الحياة الجامعية، مؤكداً على أن إدارة الجامعة تبذل جهود حثيثة لضمان استمرارية الخدمات التعليمية والاجتماعية المقدمة لأبناءها الطلاب، وبشكل خاص الطلاب ذوي الإعاقة.

تقدم لهم كافة التسهيلات التي تساعدهم على سهولة التحصيل الدراسي، كما توفر لهم كافة أوجه الدعم والرعاية لإزالة التحديات التى تواجهم أثناء فترة الدراسة.

بالإضافة إلى ما تقدمه الجامعة لأبناءها الغير قادرين من خلال ما يوفره صندوق التكافل الاجتماعي من مساعدات مادية وعينية، وما يشمله من خدمات مختلفة لتحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي وضمان المساواه في الحقوق والواجبات.

ووجه جميع المسئولين بالكليات بالاستماع إلى مشكلات الطلاب والاستجابة بمطالبهم والتعرف على احتياجاتهم وتلبيتها على أكمل وجه.

وقال الدكتور عبدالناصر يس، أن مهرجان الأنشطة الطلابية يواصل فعاليات الاحتفال بالعام الدراسي الجديد، ويشمل عدد من الأنشطة والمسابقات في المجالات الرياضية والفنية والاجتماعية والثقافية، كما يضم معسكرات ترحيبية بالطلاب الجدد، لتعريفهم بالكليات وأماكن المدرجات وقاعات المحاضرات، بالإضافة إلى ارشادهم على الكيانات الطلابية وكيفية المشاركة في الأسر والأنشطة الطلابية

واوضح كلا من الدكتور محمد كمال والدكتور احمد عاطف ان رئيس الجامعة شارك الطلاب بالأنشطه الرياضيه المختلفه ، وفام بتوزيع عدد من الجوائز للطلاب الفائزين في المسابقات المختلفة.