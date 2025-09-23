قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

مدير تعليم سوهاج يقرر إحالة مديرة مدرسة بالمنشاة ولجنة الإشراف للتحقيقات

وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج
وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

في إطار حرص مديرية التربية والتعليم بسوهاج على متابعة الموقف الميداني داخل المدارس وضمان أمن وسلامة الطلاب، قرر الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج إحالة مديرة مدرسة العجوبية الإعدادية المشتركة بالعسيرات والتابعة لإدارة المنشاة التعليمية ولجنة الإشراف بالمدرسة للتحقيق.

جاء ذلك لمخالفتهم التعليمات الوزارية الخاصة بضرورة متابعة تحركات الطلاب أثناء اليوم الدراسي.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى يوم الاثنين الموافق 22 سبتمبر 2025، حيث تبين أنه أثناء الفسحة ونتيجة تزاحم وتدافع الطلاب في تمام الساعة العاشرة صباحاً، سقط جزء من درابزين السلم بالطابق الأول داخل المدرسة، ما أسفر عن إصابة أحد الطلاب، وعلى الفور تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وشدد الدكتور محمد السيد على أن أمن وسلامة الطلاب تمثل أولوية قصوى لا تقبل التهاون، موجهاً بضرورة تشديد المتابعة اليومية من مديري الإدارات التعليمية ولجان المتابعة  للتأكد من سلامة المباني والتزام المدارس بكافة التعليمات الوزارية الخاصة بأعمال الصيانة.

وأشار إلى ضرورة إجراء مراجعة شاملة ودورية لوسائل الأمان والإطفاء داخل المدارس واتخاذ ما يلزم من إجراءات وقائية عاجلة، بالإضافة إلى متابعة أعمال النظافة العامة للحفاظ على بيئة مدرسية آمنة ومنضبطة.

وأكد وكيل الوزارة أن أي تقصير أو إهمال يعرض الطلاب للخطر لن يتم التهاون معه وسيُحال المخالفون للتحقيق الفوري، مشدداً على أن الاستقرار والانضباط مسؤولية جماعية تستوجب المتابعة الدقيقة والمستمرة.

واختتم الدكتور محمد السيد بتأكيده أن مديرية التربية والتعليم بسوهاج لن تدخر جهداً في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان بيئة تعليمية آمنة ومستقرة لأبنائنا الطلاب، مشيراً إلى أنه اطمأن على الحالة الصحية للطالب المصاب وتابع مع المستشفى الإجراءات الطبية التي تُجرى له، متمنياً له الشفاء العاجل والعودة سريعاً إلى مدرسته وزملائه.

