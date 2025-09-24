انهيار منزل قديم من طابقين دون خسائر بشرية في سوهاج

شهدت قرية أولاد نصير التابعة للوحدة المحلية بقرية إدفا بمركز سوهاج، فجر اليوم الأربعاء، حادثًا مأساويًا تمثل في انهيار منزل قديم مكون من طابقين، ملك المواطن "حماده ن ع"، إلا أن العناية الإلهية حالت دون وقوع أي خسائر بشرية.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بورود بلاغ بانهيار منزل قديم بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الانهيار وقع في تمام الساعة الرابعة فجرًا، وأسفر عن سقوط المبنى بالكامل، دون وقوع إصابات أو وفيات، نظرًا لعدم وجود سكان بداخله وقت الحادث.

وعلى الفور، تم الدفع بالجهات المعنية، حيث جرى إخطار مسؤولي هندسة الكهرباء والمياه لفصل المرافق عن موقع الانهيار، وذلك حفاظًا على سلامة الأهالي القاطنين بالمنازل المجاورة، كما تم فرض كردون أمني بالمنطقة لتأمين محيط الحادث.

وباشرت الوحدة المحلية والإدارات الفنية المختصة رفع تقرير مبدئي حول الواقعة، على أن تستكمل المعاينات الهندسية والفنية؛ لبيان أسباب الانهيار واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.