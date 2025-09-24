قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الكشف عن نسخة جديدة من مرسوم كانوب للملك بطليموس الثالث بمحافظة الشرقية
مفاجأة نارية وراء تأخر سفر الإسماعيلي إلى القاهرة لمواجهة إنبي
الكرملين: أي حديث عن أمن أوروبا بدون روسيا لا أساس له
حسام حسن يدخل معسكر منتخب مصر المقبل بـ25 لاعبًا استعدادًا لحسم التأهل للمونديال
وزير الخارجية الروسي يجري محادثات مع نظيره الأمريكي
والله مش غلطتي.. رضا عبد العال يعتذر لجماهير الأهلي
الرعاية الصحية والعربية للتصنيع تبحثان تعزيز التعاون في الصناعات الطبية ودعم منظومة التأمين الصحي الشامل
وزارة الصناعة تطلق حزمة حوافز استثنائية لإقامة مصانع الصاج المسحوب والمجلفن والملون
استقرار أسعار الأسماك وارتفاع طفيف في ثمن الجمبري بالأسواق المحلية
مسيرات إسرائيلية تحلق على ارتفاع منخفض في أجواء بيروت وضاحيتها الجنوبية
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الاحتياط
أكثر من 50 شهيدًا في غزة منذ فجر اليوم.. 36 منهم في مدينة غزة وحدها
محافظات

انهيار منزل قديم من طابقين دون خسائر بشرية في سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهدت قرية أولاد نصير التابعة للوحدة المحلية بقرية إدفا بمركز سوهاج، فجر اليوم الأربعاء، حادثًا مأساويًا تمثل في انهيار منزل قديم مكون من طابقين، ملك المواطن "حماده ن ع"، إلا أن العناية الإلهية حالت دون وقوع أي خسائر بشرية.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بورود بلاغ بانهيار منزل قديم بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الانهيار وقع في تمام الساعة الرابعة فجرًا، وأسفر عن سقوط المبنى بالكامل، دون وقوع إصابات أو وفيات، نظرًا لعدم وجود سكان بداخله وقت الحادث.

وعلى الفور، تم الدفع بالجهات المعنية، حيث جرى إخطار مسؤولي هندسة الكهرباء والمياه لفصل المرافق عن موقع الانهيار، وذلك حفاظًا على سلامة الأهالي القاطنين بالمنازل المجاورة، كما تم فرض كردون أمني بالمنطقة لتأمين محيط الحادث.

وباشرت الوحدة المحلية والإدارات الفنية المختصة رفع تقرير مبدئي حول الواقعة، على أن تستكمل المعاينات الهندسية والفنية؛ لبيان أسباب الانهيار واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

