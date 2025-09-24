بالمستندات| الصحة تنتصر لمعيد جامعة سوهاج.. الحالة الصحية لا تتعارض مع قدرته على أداء واجباته كمعيد

أكد مصدر مطلع بوزارة الصحة أن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان وجه بتشكيل لجنة فنية متخصصة لإعادة تقييم اللياقة الطبية للمواطن يوسف خلف فتح الباب، المرشح للتعيين معيدًا بقسم التاريخ في كلية الآداب بجامعة سوهاج.

وأفادت مصادر طبية أن المواطن يوسف خلف قد أظهر تميزًا أكاديميًا واجتاز بنجاح جميع الفحوصات الطبية في مختلف التخصصات، باستثناء كشف العيون، حيث يعاني من حالة مرضية معروفة تؤثر جزئيًا على وضوح الرؤية. ومع ذلك، وبناءً على توجيهات الوزير، قامت اللجنة الفنية بإعادة تقييم الحالة الصحية للمرشح بعناية فائقة، مع الأخذ في الاعتبار طبيعة المهام الأكاديمية المطلوبة لوظيفة المعيد.

الحالة الصحية لا تتعارض مع مهام عمله

وخلصت اللجنة، بعد دراسة مستفيضة وشاملة، إلى أن الحالة الصحية للمواطن لا تتعارض مع قدرته على أداء واجباته كمعيد بكلية الآداب، حيث أثبتت الفحوصات أن قدراته البصرية كافية لتلبية متطلبات الوظيفة الأكاديمية.

ونتيجة لذلك، تم إصدار شهادة رسمية تؤكد أن يوسف خلف فتح الباب «لائق طبيًا» لتولي وظيفة معيد بقسم التاريخ بكلية الآداب جامعة سوهاج.