إنقاذ طفلتين من زيجات مبكرة في سوهاج.. تعهدات قانونية ورسائل توعية للأسر

تمكنت وحدة حماية الطفل بمركز دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج، من التدخل السريع وإيقاف حالتي زواج لطفلتين لم تتجاوزا منتصف العقد الثاني من العمر، كان مقررًا إتمام زواجهما خلال الأيام المقبلة بالمخالفة للقانون.

جاءت هذه الخطوة في إطار حرص اللواء عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج ورئيس اللجنة العامة لحماية الطفل، على حماية حقوق الأطفال.

إجراءات حاسمة

وذلك تنفيذًا لتعليمات حسين حبارير، رئيس مركز ومدينة دار السلام ورئيس اللجنة الفرعية، وبإشراف مباشر من لمياء فتحي، مدير وحدة الحماية باللجنة العامة.

البداية كانت بورود بلاغ إلى خط نجدة الطفل، يفيد اعتزام أولياء أمور الطفلتين تزويجهما قبل بلوغ السن القانونية، وعلى الفور، تحركت اللجنة الفرعية لحماية الطفل بدار السلام، واستدعت أولياء الأمور.

وتم توقيع التعهدات والإقرارات اللازمة بعدم إتمام الزواج إلا بعد بلوغ السن القانونية، مع تحملهم المسؤولية الكاملة قانونيًا وجنائيًا حال مخالفة ذلك.

وأكدت اللجنة أنها لن تتهاون مع أي محاولة لإتمام الزيجات المبكرة، مشيرة إلى أنه سيتم إحالة الأمر للنيابة العامة فورًا حال حدوث أي تجاوز.

كما تم خلال اللقاء توعية أولياء الأمور بالمخاطر الصحية والنفسية والاجتماعية والقانونية للزواج المبكر، حفاظًا على مستقبل الفتيات وحياتهن.