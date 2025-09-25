قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرض خطير ينتشر في جنوب شرق فرنسا
أولى جلسات المتهمين بالتعدى على محامية بالمقطم .. بعد قليل
المميكن والعادي.. خطوات وسعر استخراج القيد العائلي 2025
تفاصيل التقييمات الأسبوعية لصفوف النقل بجميع المراحل الدراسية
أنفجار ضخم في مدينة سويندون البريطانية وإخلاء عاجل للسكان || تفاصيل
الذهب يواصل الصعود .. وعيار 21 يتجاوز 5 آلاف جنيه
هل دفع الضرر يجيز قطع صلة الرحم؟.. أمين الفتوى يجيب
الرئيس الإيراني: طهران لن تسعى أبدًا لامتلاك سلاح نووي وتعتبره مُحرّمًا
سفير فرنسا: زيارة ماكرون للعريش وراء اعترافه بالدولة الفلسطينية
«التخطيط» تطلق حوارًا مجتمعيًا حول السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.. و«المشاط» ترحّب بجميع الآراء
جيش الاحتلال: مقتل جندي برتبة رقيب أول من لواء ناحال خلال معارك شمال غزة
بـ 10 ملايين جنيه.. أولى جلسات دعوى تعويض الحكم محمد عادل ضد إبراهيم فايق
اقتصاد

تحركات طفيفة للعقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية قبل بيانات عن الوظائف

شهدت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية تغيراً طفيفاً خلال تعاملات مع ترقب المستثمرين لبيانات الوظائف القادمة في الولايات المتحدة.

وارتفعت العقود الآجلة المرتبطة بمؤشر داو جونز الصناعي 39 نقطة، أو بنحو 0.1%. وصعدت العقود الآجلة لمؤشر إس آند بي بنحو 0.1%، بينما استقرت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 فوق مستوى الثبات.

وخلال جلسة التداول العادية يوم الأربعاء، انخفضت المؤشرات الأميركية الرئيسية الثلاثة لليوم الثاني على التوالي، مع فقدان الشركات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي للزخم، مثل إنفيديا وأوراكل وميكرون تكنولوجي. 

ويبدو أن حركة السوق تعكس المخاوف بشأن التقييمات القياسية المرتفعة، والعلاقات الدائرية المحتملة ذات المخاطر العالية بين الشركات في قطاع الذكاء الاصطناعي بعد بعض الصفقات الأخيرة.

في هذه الأثناء، يترقب المتداولون صدور بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة يوم الخميس، والتي ستوفر نقطة بيانات اقتصادية رئيسية قد تؤثر على تحركات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفدرالي، وسط تزايد المخاوف بشأن ضعف سوق العمل وارتفاع حالات تسريح العمال. 

وتراجعت طلبات إعانة البطالة الأولية الأسبوع الماضي بعد ارتفاع طفيف في الأسبوع السابق عليه.

يوم الثلاثاء، قال رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي، جيروم باول، إن تباطؤ سوق العمل يفوق المخاوف بشأن التضخم المستمر، مما ساهم في قرار اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة الأخير بخفض معدلات الفائدة لأول مرة هذا العام. 

وأشار باول إلى "تباطؤ ملحوظ" في العرض والطلب على الوظائف، وقال إنه "في سوق العمل الأقل ديناميكية والأكثر هدوءاً، ارتفعت مخاطر تراجع التوظيف".

من جانبه، استبعد استراتيجي الأسهم الأميركية في شركة إم آر بي بارتنرز، سلفاتوري روسيتي، أن يتحول تراجع التوظيف الأخير في الولايات المتحدة إلى "دورة سلبية ذاتية التعزيز" تؤدي إلى ارتفاع حاد في عمليات تسريح العمال.

وقال روسيتي: "فيما يتعلق ببيانات طلبات إعانة البطالة، من الواضح أنها محور تركيز أسواق الأسهم، خاصة مع ميل الاحتياطي الفدرالي بشكل أكبر نحو التركيز على الحد الأقصى للتوظيف ضمن تفويضه". 

وأضاف: "أعتقد أنه يجب أن نشهد ارتفاعاً ملحوظاً في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية لإحداث رد فعل سلبي ملموس في سوق الأسهم".

ويتوخى المستثمرون الحذر أيضاً قبل صدور مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي في الولايات المتحدة يوم الجمعة، ويراقبون التطورات المتعلقة بإغلاق الحكومة المحتمل.

