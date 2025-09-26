نقبوا عن الآثار بالسيدة زينب.. 5 أشخاص يواجهون هذه العقوبة بالقانون

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة من ضبط 5 أشخاص حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل شقة كائنة بدائرة القسم ، وعُثر بداخلها على حفرة بعمق 13 أمتار كما عُثر بحوزتهم على (3 قطع حجرية أقروا بإستخراجها أثناء الحفر "يشتبه فى أثريتهم" مجموعة من الأدوات والمعدات المستخدمة فى عملية الحفر).

بمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة حوزتهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مكافحة جرائم التنقيب غير المشروع عن الآثار .

عقوبة التنقيب عن الآثار

واجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج و سرقة الآثار .

وألزم الدستور بحمايةالآثار، حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تُلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولى عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.

ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.