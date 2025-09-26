لو مدمنها.. 7 أسباب تدفعك للتوقف عن تناول الشعرية سريعة التحضير

الشعيرية سريعة التحضير من الأطعمة التى زاد انتشارها بين الشباب والأطفال، رغم التحذيرات العديدة من مخاطرها بسبب حبهم لمذاقها.

ولكن فى السنوات الأخيرة حدث أكثر من واقعة تسمم بسبب تناول كميات كبيرة أو متكررة من من الشعيرية سريعة التحضير.

ووفقا لموقع healthshots نكشف لكم أبرز أضرار الشعرية سريعة التحضير عند تناولها باستمرار .

محتوى غذائي منخفض



تشتهر الشعيرية سريعة التحضير بقيمتها الغذائية الرديئة، فهي لا تحتوي على أي عناصر غذائية أساسية كالفيتامينات والمعادن والبروتينات والألياف، بل إنها غنية بالسعرات الحرارية، خاصةً الكربوهيدرات المكررة والدهون غير الصحية مما قد يُعيق التحكم في الوزن و تناول النودلز سريعة التحضير بانتظام قد يزيد من خطر الإصابة بنقص العناصر الغذائية.

الجلوتامات أحادية الصوديوم (MSG)



جلوتامات أحادية الصوديوم (MSG) مادة مضافة شائعة في أكياس الشعيرية سريعة التحضير ، تُستخدم لتعزيز النكهة، ورغم أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) تُقرّ بأن MSG آمن بشكل عام، إلا أن هناك جدلاً مستمراً حول آثاره الجانبية المحتملة وتشير دراسة نشرتها المجلة الأمريكية للتغذية السريرية إلى أن الإفراط في تناول MSG يرتبط بزيادة الوزن، والصداع، والغثيان، وحتى ارتفاع ضغط الدم مع ذلك، لم تجد دراسات أخرى أي صلة بين الوزن والاستهلاك المعتدل لـ MSG.





مرتفعة الصوديوم



من أكثر الآثار الجانبية إثارة للقلق ارتفاع نسبة الصوديوم فيها وقد تحتوي الحصة الواحدة على أكثر من نصف الكمية اليومية الموصى بها من الصوديوم.

ووفقًا لمجلة الكلية الأمريكية لأمراض القلب ، يرتبط الإفراط في تناول الصوديوم بتلف الأعضاء، وقد يُسبب مجموعة من المشاكل الصحية، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والسكتة الدماغية وبالنسبة للأشخاص الذين يعانون من أمراض قلبية أو معرضين لارتفاع ضغط الدم، فإن تناول النودلز سريعة التحضير بانتظام قد يُفاقم هذه الحالات ويؤدي إلى مضاعفات قلبية وعائية خطيرة".

مصنوعة من الدقيق الأبيض



تُصنع الشعيرية سريعة التحضير بشكل أساسي من دقيق المايدا، وهو نوع من الدقيق الأبيض عالي المعالجة ويحتوي المايدا على نسبة منخفضة من الألياف الغذائية والعناصر الغذائية الأساسية مقارنةً بالحبوب الكاملة وقد يؤدي تناول كميات كبيرة من المايدا إلى ارتفاع حاد في مستويات السكر في الدم، مما يجعله ضارًا بشكل خاص لمرضى السكري أو مقاومة الأنسولين وعلاوة على ذلك، ترتبط الأنظمة الغذائية الغنية بالكربوهيدرات المكررة بزيادة خطر الإصابة بالسمنة ومتلازمة التمثيل الغذائي وداء السكري من النوع الثاني.

المخاطر الصحية المحتملة



إلى جانب المخاوف الغذائية المباشرة، يُشكل الاستهلاك المنتظم للنودلز سريعة التحضير مخاطر صحية محتملة على المدى الطويل وفقد أشارت دراسة نشرتها مجلة أبحاث وممارسات التغذية إلى أن الاستهلاك المتكرر للنودلز سريعة التحضير قد يكون مرتبطًا بمتلازمة التمثيل الغذائي، وهي حالة تزيد من خطر ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع سكر الدم (داء السكري)، وزيادة دهون الجسم حول الخصر، ومستويات الكوليسترول غير الطبيعية.

وجدت دراسة أخرى نشرتها مجلة العلوم الطبية الكورية أن تناول الشعرية سريعة التحضير بانتظام يرتبط بانخفاض مستوى فيتامين د في الجسم، ومع ذلك يرتبط انخفاض مستويات فيتامين د أيضًا بقلة التعرض لأشعة الشمس واتباع نظام غذائي غير صحي.

غنية بالدهون السيئة



تُقلى الشعيرية سريعة التحضير بزيت النخيل أو زيوت أخرى غير صحية أثناء عملية تصنيعها وينتج عن ذلك منتج غني بالدهون المشبعة والدهون المتحولة، وكلاهما معروف برفع مستويات الكوليسترول السيئ (LDL) وخفض مستويات الكوليسترول الجيد (HDL) ويمكن أن يؤدي اتباع نظام غذائي غني بهذه الدهون إلى تصلب الشرايين، وهي حالة تتميز بتراكم الرواسب الدهنية في الشرايين، مما يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية" .

تزيد الشعيرية سريعة التحضير من خطر الإصابة بالعديد من المشاكل الصحية المرتبطة بالدهون المشبعة و المتحولة مثل لسمنة وأمراض الكبد وغيرها من الحالات الصحية المزمنة.

المواد الحافظة الضارة



لإطالة مدة الصلاحية والحفاظ على النكهة، تُحشى النودلز سريعة التحضير بمواد حافظة مثل ثلاثي بوتيل هيدروكينون (TBHQ) وبوتيل هيدروكسي أنيسول (BHA). ورغم أن هذه المواد الكيميائية آمنة بكميات صغيرة، إلا أن استهلاكها على المدى الطويل قد يكون ضارًا. وقد ربطت دراسة نشرتها المجلة الإيرانية للعلوم الطبية الأساسية التعرض المزمن لـ TBHQ بتلف عصبي، وزيادة خطر الإصابة بسرطان الغدد الليمفاوية، وتضخم الكبد.