فلوسك هتتبخر من الحساب.. البنك الأهلي يحذر العملاء بشكل عاجل

أصدر البنك الأهلي المصري تحذيرًا رسميًا إلى عملائه بخصوص الإعلانات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي غير الموثقة، والتي تروج لجوائز وهمية مرتبطة بالمحافظ الإلكترونية.

وأكد البنك أن هذه الحملات الزائفة تهدف إلى استدراج العملاء للإفصاح عن بياناتهم الشخصية والمصرفية، وهو ما يشكل خطورة كبيرة على أموالهم وحساباتهم، حيث يمكن سحب كل أرصدتهم فور الافصاح عن بياناتهم لجهات أو أشخاص غير معلومة.

تحذيرات متكررة من مشاركة البيانات

وأوضح البنك الأهلي المصري أنه في إطار سياسة التوعية المستمرة التي ينتهجها تجاه عملائه، فإنه يشدد على ضرورة عدم مشاركة أي بيانات شخصية أو سرية على تلك الروابط أو مع أي جهة غير رسمية. 

وأكد البنك أنه سبق وأن أصدر أكثر من تحذير بخصوص مشاركة البيانات الحساسة مثل رقم البطاقة الائتمانية أو الرقم القومي أو الرقم السري المتغير OTP أو أرقام الحساب البنكي مع أي طرف غير موثوق سواء عبر الهاتف أو الرسائل القصيرة أو وسائل التواصل.

فرع البنك الأهلي بجامعة المنيا

البنك لا يطلب بيانات العملاء عبر الهاتف

وفي هذا الصدد، شدد البنك الأهلي المصري على أنه لا يطلب نهائيًا من عملائه أي بيانات شخصية أو مصرفية عبر الهاتف أو الرسائل، وأن أي شخص يدعي ذلك لا يمثل البنك على الإطلاق. 

وأوضح أن البنك يعتمد فقط على قنواته الرسمية للتواصل مع العملاء، ولا يطلب أبدًا من أي عميل الإفصاح عن معلومات سرية تخص حساباته.

وسائل الاتصال الرسمية

وأشار البنك إلى أن السبيل الوحيد للتأكد من أي تواصل هو الاعتماد على القنوات الرسمية الخاصة به، سواء عبر مركز الاتصال أو الفروع أو المنصات الإلكترونية المعتمدة.

 كما جدد تأكيده أن أي جهة أو شخص يطلب من العملاء أرقام الحسابات أو الرموز السرية لا يمت للبنك بصلة ويجب التعامل معه بحذر.

بيانات العملاء خط أحمر

أكد البنك الأهلي المصري أن بيانات العملاء المصرفية تعتبر سرية للغاية ولا يحق لأي موظف في البنك طلبها بشكل مباشر عبر الهاتف. 

وأوضح أن أي محاولة للحصول على رقم البطاقة أو الكود السري أو كود التفعيل OTP من خلال المكالمات الهاتفية تعد محاولة احتيالية تستوجب من العميل غلق الهاتف فورًا وعدم الاستجابة.

تعزيز الأمان وحماية العملاء

أوصى البنك عملاءه بضرورة الالتزام بأعلى معايير الأمان وعدم مشاركة البيانات الشخصية مع أي شخص مجهول حتى لو ادعى أنه موظف خدمة عملاء.

 وشدد على ضرورة أن يبادر العميل بنفسه بالاتصال على الأرقام الرسمية للبنك في حال وجود أي استفسار أو شكوك حول الحسابات.

البنك الأهلي واستراتيجيته في التوعية

ويأتي هذا التحذير الجديد ضمن الاستراتيجية التي يعتمدها البنك الأهلي المصري لحماية عملائه من محاولات الاحتيال الإلكتروني والمالي المتكررة، إذ يحرص البنك على تقديم رسائل توعية بشكل مستمر للتأكيد على أن الثقة لا تمنح إلا للقنوات الرسمية الموثوقة، وأن أي رابط أو إعلان خارجي قد يكون فخًا لسرقة البيانات

سلوكيات يجب تجنبها

وطالب البنك عملائه بتجنب مشاركة أي بيانات شخصية أو مالية عبر الإنترنت، وعدم الضغط على روابط مجهولة المصدر، وكذلك عدم الإفصاح عن أرقام البطاقات أو الأكواد الخاصة بالتحقق، مشددًا على أن المسؤولية الأولى لحماية الحسابات تقع على عاتق العميل.

