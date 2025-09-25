مدير المخابرات الحربية سابقًا: اعتراف 158 دولة بفلسطين إنجاز دبلوماسي تاريخي

أكد اللواء أحمد زغلول، مساعد مدير المخابرات الحربية السابق، أن اعتراف 158 دولة، من بينها الفاتيكان، بدولة فلسطين يُعد إنجازًا سياسيًا ودبلوماسيًا كبيرًا يرسّخ عدالة القضية الفلسطينية على الساحة الدولية.

وأوضح زغلول خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن هذا الاعتراف الواسع يمثل تأييدًا عالميًا للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، ويكشف عن عزلة متزايدة لإسرائيل رغم محاولاتها المستمرة لإفشال أي تحرك يفضي إلى الاعتراف الرسمي بفلسطين.

وأضاف أن بعض القوى الدولية حاولت فرض شروط تعجيزية لإضعاف هذا الاعتراف أو تأجيل ثماره، إلا أن نجاح الفلسطينيين في الحصول على هذا التأييد يعكس صلابة موقفهم السياسي والدبلوماسي، ويفتح الباب أمام المطالبة بمقعد كامل العضوية لفلسطين في الأمم المتحدة بدلًا من صفة "المراقب".

وختم مساعد مدير المخابرات الحربية السابق بالتأكيد على أن هذا الإنجاز يجب أن يكون منطلقًا لمزيد من التحركات السياسية والقانونية عربياً ودولياً، من أجل تعزيز الحقوق الفلسطينية والضغط لإنهاء الاحتلال.