البابا تواضروس: ما يحدث في غزة لا ينسجم مع الإنسانية

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، اليوم الخميس، وفد لجنة الشؤون الثقافية بالبرلمان الدنماركي في المقر البابوي بالقاهرة.

وأعرب الوفد عن تقديره للحضارة القبطية كجزء أصيل من تاريخ مصر، فيما قدّم قداسة البابا عرضًا للتاريخ المصري وطبقات حضارته، مشيرًا إلى دور نهر النيل في حياة المصريين.

وأكد قداسته على العلاقات الطيبة بين الكنيسة والدولة والأزهر الشريف والطوائف المسيحية، وعلى رسالتها الروحية والمجتمعية. كما تناول القضية الفلسطينية، مشددًا على أن ما يحدث في غزة «لا ينسجم مع الإنسانية»، معربًا عن ثقته في مستقبل أفضل للشرق الأوسط.