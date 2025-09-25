قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر تدعو لدعم الأونروا وتؤكد أن الاعتراف بفلسطين يجب أن يترجم لدولة مستقلة
أشرف زكي يترك منصبه فى نقابة المهن التمثيلية
شكاوى من تأخر تسليم الكتب والتقييمات في بعض المدارس ومطالب بتدخل وزارة التعليم
هند الضاوي: النازية منحت إسرائيل شرعية الوجود وقد تكون سبب نهايتها
تبدأ غدًا.. المواعيد الجديدة لغلق المحلات والمطاعم والمولات بعد قرار الحكومة
التحقيق مع نجل أحمد رزق ومواجهته بالمجني عليه
عرضوا نفسهم على الإنترنت.. قرار بشأن 5 فتيات يمارسن الأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية
لو مش عاجبكم اشربوا من البحر.. مصطفى بكري يرد على وسائل الإعلام الإسرائيلية
مصطفى بكري يكشف تفاصيل لقاء أبو العينين مع عدد من رؤساء الدول الأفريقية بالجمعية العامة للأمم المتحدة
إسرائيل تسعى للتضييق ضد عباس ردا على الاعترافات بفلسطين
مصر وصربيا تؤكدان تعزيز الشراكة التاريخية وتوسيع التعاون المشترك
قبائل وأهل غزة يوجهون الشكر والعرفان إلى النائب محمد أبو العينين بعد مواقفه النبيلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير عسكري: يجب على مجلس الأمن تنفيذ قراراته التاريخية بشأن فلسطين

غزة
غزة
علي مكي

قال اللواء أحمد زغلول، مساعد مدير المخابرات الحربية السابق، إن المجتمع الدولي مطالب بالتحرك الجاد لإجبار مجلس الأمن على تنفيذ قراراته التاريخية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أصدرت مئات القرارات التي بقيت حبرًا على ورق بسبب الانحياز الأمريكي الواضح لإسرائيل.

وأوضح زغلول خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن القرارات الأممية، وعلى رأسها القرار 242، ما زالت دون تنفيذ فعلي رغم مرور عقود، وهو ما يعكس خللًا كبيرًا في النظام الدولي وتواطؤًا سياسيًا يمنح الاحتلال غطاءً لممارساته. 
وأضاف خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن استمرار الدعم الأمريكي لإسرائيل، سياسيًا وعسكريًا، يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، الذي يجرّم عمليات التهجير القسري والتعدي على حقوق الشعوب الواقعة تحت الاحتلال.

وأشار مساعد مدير المخابرات الحربية السابق إلى أن 158 دولة، بما فيها الفاتيكان، اعترفت رسميًا بدولة فلسطين، وهو إنجاز سياسي مهم يعكس حجم التأييد العالمي للحقوق الفلسطينية، رغم محاولات بعض القوى فرض شروط تعجيزية لإعاقة هذا الاعتراف.
ولفت زغلول إلى أن الضغوط الدولية آخذة في التصاعد، حيث بدأت دول أوروبية مثل إيطاليا في اتخاذ مواقف أكثر صرامة تجاه سياسات الاحتلال، فيما تُطرح مبادرات لتشكيل تحالف عربي–إسلامي تقوده مصر والأردن والإمارات وبدعم من إندونيسيا، لإدارة الوضع في قطاع غزة، وهو ما اعتبره نجاحًا سياسيًا يجب البناء عليه.
وأكد أن استمرار الضغط العربي والإسلامي الموحد كفيل بفرض معادلات جديدة على الساحة الدولية، مشيرًا إلى أن إسرائيل تواجه في الوقت ذاته هشاشة داخلية غير مسبوقة، تتجلى في الأزمات العسكرية ونقص الجنود والاحتجاجات الشعبية ضد حكومة نتنياهو.
وختم زغلول بالقول إن ما يجري في غزة من حرب مفتوحة وجرائم بحق المدنيين، في ظل صمت عالمي، لا بد أن يدفع إلى تحرك سياسي أكبر نحو منح فلسطين مقعدًا كامل العضوية في الأمم المتحدة بدلًا من وضعية "المراقب"، مؤكدًا تفاؤله بأن الضغوط المتزايدة في اجتماعات الجمعية العامة الأخيرة ستسفر عن نتائج إيجابية خلال الفترة المقبلة.

غزة فلسطين إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إرجاع عقارب الساعة إلى 11 مساء.. انطلاق التوقيت الشتوي رسميًا في هذا الموعد

إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً عندما تدق 12 صباحًا.. انطلاق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

البنك الأهلي يحذر من كارثة قد تطال العملاء في هذه الحالة

فلوسك هتتبخر من الحساب.. البنك الأهلي يحذر العملاء بشكل عاجل

الذهب

متبيعوش إلا للضرورة.. شعبة الذهب: ما يحدث في الأسعار الآن عمرنا ما شوفناه بالتاريخ

انقطاع مياه

مساء الجمعة.. قطع المياه لمدة 6 ساعات عن بعض مناطق الهرم بالجيزة

الرئيس البرازيلي يقبل رأس نظيره الكولومبي

الرئيس البرازيلي يقبل رأس نظيره الكولومبي بسبب فلسطين

الطماطم

ارتفاع ملحوظ | أسعار الطماطم اليوم الخميس.. وهذا موعد الانخفاض

النادي الأهلي

بعدما رفض الزمالك.. نجم الأهلي عايز الخليج ووليد صلاح يتدخل

إمام عاشور ووسام أبو علي

وكيلهم واحد.. إصابة 3 نجوم بـ الأهلي وابتعادهم عن الملاعب

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | بعد انتشارها في أمريكا.. أبرز المعلومات عن بكتيريا الكابوس.. أطعمة تزيد الرغبة قبل العلاقة الزوجية

فقر الدم

فقر الدم يهدد البصر ويغير مظهر العينين

الزبادي

سر أكبر معمرة بالعالم .. الزبادي وراء طول العمر

بالصور

شكرا إنك موجودة فى الدنيا.. هاني فرحات يوجه رسالة لأنغام بعد حفلها فى لندن

هاني فرحات رفقة انغام
هاني فرحات رفقة انغام
هاني فرحات رفقة انغام

احترس .. هذه الأطعمة تسبب اضطرابات النوم

اضطرابات النوم
اضطرابات النوم
اضطرابات النوم

من 3 لـ 7 مرات فى الأسبوع .. كوارث تصيبك عند تناول بطاطس الشيبسي

الشيبسي
الشيبسي
الشيبسي

هل تناول الجوافة على الريق صحي؟ فوائد مذهلة وأضرار يجب الحذر منها

فوائد غير متوقعة لتناول الجوافة
فوائد غير متوقعة لتناول الجوافة
فوائد غير متوقعة لتناول الجوافة

فيديو

الهام عبد البديع

هتتصل بالشرطة.. أول تحرك من إلهام عبد البديع بعد سرقة حسابها

وفاه التيك توكر أمير أسمع

الدنيا دمرتني بعد فراقك.. التيك توكر أمير أسمع يلحق بأخيه بعد كلماته المؤثرة

ترند العريس المهندس

العريس مش موجود.. صاحبة تريند فيديو "مهندس الميكانيكا" تكشف مفاجأة

المتهم

خلافات عائلية.. مبيض محارة يعتدي على شقيق زوجته بسلاح أبيض في الدقهلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد