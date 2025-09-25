خطة أمريكية لتسليم غزة لتوني بلير وإقصاء السلطة الفلسطينية

كشف مصدر سياسي إسرائيلي لصحيفة هآرتس أن البيت الأبيض يعمل على خطة تقضي بتكليف رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير بإدارة مؤقتة لقطاع غزة، في مرحلة أولى لا تتضمن إشراك السلطة الفلسطينية.

ووفقًا للتقارير العبرية، فإن الخطة المطروحة تتضمن تشكيل هيئة دولية لتولي مسؤولية إعادة إعمار القطاع وإدارته لعدة سنوات، إلى جانب نشر قوة دولية تتمركز في غزة لتأمين الحدود ومنع حركة حماس من إعادة بناء قدراتها.

وبحسب المصدر ذاته، فإن الخطة ما زالت قيد التشكل وتحظى بدعم كامل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كما لا تعارضها إسرائيل.

في السياق ذاته، ذكرت القناة العبرية "12" أن بلير زار تل أبيب الأسبوع الماضي، حيث التقى برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والوزير بيني جانتس، ضمن مشاورات غير معلنة تتعلق بملف "اليوم التالي" للحرب على غزة.

وأشارت القناة إلى أن بلير قد يتولى دور المبعوث للتوسط بين الرؤية الإسرائيلية والدول العربية "المعتدلة".