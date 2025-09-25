قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
متحدث فتح: مصر تقود جهود إعادة الإعمار والتعافي بالتعاون مع السلطة الوطنية الفلسطينية
محافظ الإسماعيلية: المنطقة الحرة تقترب من مليار دولار استثمارات وتوفر 26 ألف فرصة عمل
قرار من المحكمة بشأن المتهم بالتعدي على فتاة من ذوي الهمم
مصر وأستراليا تبحثان تعزيز التعاون وتؤكدان دعم الحقوق الفلسطينية
هجوم ناري.. ترامب: بوتين يقود العربدة الروسية ضد أوكرانيا
الولد دخل المستشفى.. حبس معلم بمعهد طما الأزهري تعدى على طالب بالضرب
ترامب يفجر مفاجأة: أردوغان سيتوقف عن شراء النفط الروسي
وزير الكهرباء: محطة الضبعة النووية انعكاس إيجابي على الاقتصاد والصناعة والصحة والبحث العلمي
400 ألف جنيه.. الصلح بين أنوسة كوته وأسرة عامل السيرك المصاب
مصر تدعو لمعالجة جذور النزاعات وتعزيز جهود وبناء وتمويل السلام
مليون مكالمة في الساعة.. مايكروسوفت تمنع إسرائيل من التجسس على الفلسطينيين
فيديو

الدنيا دمرتني بعد فراقك.. التيك توكر أمير أسمع يلحق بأخيه بعد كلماته المؤثرة

سادت حالة من الحزن عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ عقب إعلان وفاة “التيك توكر” الشهير"أمير أسمع ".

وكان أمير أسمع قد نشر قبل أيام على وفاته، صورة، تجمعه بشقيقه الراحل، عبر حسابه على “تيك توك”، وعلق عليها: “الدنيا دمرتني من بعد فراقك، كنت أتمنى أعيش وأنت عايش عشان أشوف ضحكتك، بس دلوقتي أتمنى من الله ياخدني ليك ويكون راضي عني”.

جدير بالذكر أن شقيقه سمير أسمع كان قد توفي منذ أكثر من 4 سنوات في حادث موتوسيكل.

وتفاعل عدد كبير من  المتابعون مع الخبر بحزن شديد، معبرين عن أسفهم لحال والدتهما، التي فقدت اثنين من أبنائها.

إرجاع عقارب الساعة إلى 11 مساء.. انطلاق التوقيت الشتوي رسميًا في هذا الموعد

إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً عندما تدق 12 صباحًا.. انطلاق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

الفنان أحمد رزق

فيديو رصد الواقعة.. كاميرات المراقبة تكشف تفاصيل تعدي ابن أحمد رزق على زميله

الذهب

متبيعوش إلا للضرورة.. شعبة الذهب: ما يحدث في الأسعار الآن عمرنا ما شوفناه بالتاريخ

خالد الغندور

الغندور يكشف مفاجآت في تعاقد الأهلي مع المدرب الجديد

انقطاع مياه

مساء الجمعة.. قطع المياه لمدة 6 ساعات عن بعض مناطق الهرم بالجيزة

الطماطم

ارتفاع ملحوظ | أسعار الطماطم اليوم الخميس.. وهذا موعد الانخفاض

النادي الأهلي

بعدما رفض الزمالك.. نجم الأهلي عايز الخليج ووليد صلاح يتدخل

الرئيس البرازيلي يقبل رأس نظيره الكولومبي

الرئيس البرازيلي يقبل رأس نظيره الكولومبي بسبب فلسطين

جانب من متابعة وكيل ازهر سوهاج لانتظام الدراسة

سوهاج الأزهرية توضح حقيقة اعتداء معلم على طالب إعدادي بمعهد طما

مجلس جامعة بنها الأهلية

رئيس جامعة بنها الأهلية: حريصون على توفير بيئة تعليمية متميزة لطلابنا

مدير عام مكتب وزير التربية و التعليم للاتصال السياسي يتفقد مجمع طلعت حرب بإدارة بورفؤاد

مدير عام مكتب وزير التربية والتعليم للاتصال السياسي يتفقد مجمع طلعت حرب بإدارة بورفؤاد

بالصور

لماذا ينصح الأطباء بتناول الشوفان عند إنقاص الوزن .. 4 أسباب خارقة

الشوفان

ضبط 8 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر بمدينة العاشر من رمضان

جانب من المضبوطات

صحة الشرقية تتابع الاستعدادات النهائية لتشغيل قسم الحضانات بمستشفى منيا القمح بعد التطوير

صحة الشرقية

دبي تسجل أغلى فنجان قهوة في العالم بسعر 673 دولار وتدخل موسوعة جينيس

قهوة دبي الأغلى في العالم تدجل موسوعة جينيس

فيديو

الدنيا دمرتني بعد فراقك.. التيك توكر أمير أسمع يلحق بأخيه بعد كلماته المؤثرة

ترند العريس المهندس

العريس مش موجود.. صاحبة تريند فيديو "مهندس الميكانيكا" تكشف مفاجأة

خلافات عائلية.. مبيض محارة يعتدي على شقيق زوجته بسلاح أبيض في الدقهلية

مريض نفسى .. القبض على بلطجى تعدى على مواطنين وأغلق مسجد بالهانوفيل

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

