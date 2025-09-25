وكيلهم واحد.. إصابة 3 نجوم بـ الأهلي وابتعادهم عن الملاعب

تعرض 3 نجوم فى النادي الأهلي لإصابات مختلفة تسببت في إبتعادهم عن الملاعب لفترات طويلة فى الآونة الأخيرة.



والمفارقة العجيبة أن الثلاث نجوم من النادي الأهلي الذين تعرضوا لإصابات مختلفة وابتعدوا عن الملاعب لفترة طويلة وكيلهم واحد اسمه آدم وطني.



الثنائي المحترف خرجوا من النادي الأهلي عبر بوابة وكيلهم آدم وطني إلي نادي نانت الفرنسي وكولومبوس كرو الأمريكي بينما الثالث إمام عاشور ما زال يشارك بصفوف القلعة الحمراء وثارت حوله أزمات حول تجديد عقده مؤخرا.





https://www.elbalad.news/6709868 https://www.elbalad.news/6709848



إصابة الرباط الصليبي لنجم الأهلي



أعلن نادى نيس الفرنسي من أن التشخيص النهائي لإصابة المصري محمد عبد المنعم مدافع الفريق ونجم النادي الأهلي السابق ، عبارة عن تمزق فى الرباط الصليبي خلال مواجهة باريس سان جيرمان، التى حسمها بنتيجة 3 - 1 .



ونشر الموقع الرسمي للنادى بيان قال فيه، "الصور الأولى جعلتنا نخشى من إصابة خطيرة، وأكدت الفحوصات الطبية المختلفة التى أجريت بعد المباراة هذه المخاوف، حيث أصيب محمد عبد المنعم نجم النادي الأهلي السابق بتمزق فى الرباط الصليبي".



وتعرض المدافع المصري محمد عبد المنعم لاعب نيس الفرنسي الحالي والأهلي السابق الذي شارك في المباراة أساسيا، لإصابة قوية خلال مواجهة باريس سان جيرمان. وخرج محمد عبد المنعم من المباراة باكيا في الدقيقة 67 من زمن اللقاء محمولا على النقالة. وكتبت صفحة نيس عبر منصة "إكس"، قائلة: "هذا النصر لك أيضاً يا محمد".



وكيل اللاعب المصري محمد عبد المنعم نجم النادي الأهلي السابق هو آدم وطني، والذي كان له دور بارز في انتقال اللاعب إلى نادي نيس الفرنسي في صيف 2024.





إصابة وسام ابوعلي



أعلن ويلفريد نانسي، المدير الفني لكولومبوس كرو، عن غياب المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي حتى ختام منافسات الموسم في الدوري الأمريكي، بعد تعرضه لإصابة قوية في الكاحل الأيمن.

كان أبو علي شارك في مواجهة فريقه أمام تورنتو، ونجح في تسجيل هدف، قبل أن يخرج في الدقيقة 32 متأثرًا بالإصابة، بينما أكد المدرب أن اللاعب سيغيب لفترة قد تصل إلى ستة أسابيع نتيجة إصابته بشرخ في الكاحل.



وسام أبو علي كان يعيش فترة مميزة، بعدما أحرز ثلاثة أهداف في آخر ثلاث مباريات له مع الفريق.



ويحتل كولومبوس كرو حاليًا المركز الثامن في القسم الشرقي برصيد 50 نقطة، ويحتاج الفريق إلى ثلاث نقاط فقط من المباريات الثلاث المتبقية لضمان التأهل إلى مرحلة الملحق الإقصائي، إذ يتأهل أصحاب المراكز التسعة الأولى.



وكيل وسام أبوعلي هو آدم وطني، حيث صرح في تصريحات صحفية وإعلامية بأنه يمثل وسام أبوعلي ويتولى مهام متابعة شؤونه، خاصة فيما يتعلق بصفقته الجديدة مع نادي كولومبوس كرو الأمريكي وتفاصيل تأشيرته وتسجيله.



أزمة صحية لـ امام عاشور



تعرض لاعب كرة القدم الشهير امام عاشور نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي لأزمة صحية كبيرة خلال الايام الماضية.وتم الكشف عن معاناة إمام عاشور نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي التهاب المعدة الفيروسي وهو ما تسبب في الوعكة الصحية التي مر بها مؤخرا ، عقب مباراة إنبي.وأثار آدم وطني وكيل اللاعب إمام عاشور مؤخرا أزمة قوية داخل النادي الأهلي بعدما تطرق إلي تجديد عقد اللاعب ومطالبته بتقديره ماليا والتلويح بإحضار عروض خارجية له.



