قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يسخر من أردوغان: يعرف كثيرا عن تزوير الانتخابات
انخفاض في نهاية الأسبوع.. سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الخميس 25 سبتمبر 2025
الضرائب تشرح آليات المحاسبة للأفراد والشركات وفقا للحوافز والتسهيلات الضريبية
بالزيادة الجديدة .. موعد صرف معاش «تكافل وكرامة» لشهر أكتوبر 2025.. وطريقة الاستعلام
زيزو يتمسك بخوض القمة وطبيب الأهلي يوافق على طلبه بشروط
محاولات للصلح.. تطورات مثيرة في اتهام نجل أحمد رزق بإصابة زميله
تطور عاجل في مفاوضات الأهلي مع برونو لاج
أول رد من مدحت شلبي بعد أزمته مع الخطيب
مجلس الخطيب يدرس تغيير موعد فتح باب الترشح لانتخابات الأهلي
لجنة التخطيط بالأهلي تبحث عن بديل برونو لاج.. والخطيب يقود اجتماع لجنة التخطيط
وزير الخارجية السعودي: إنشاء تحالف جديد لتمويل السلطة الفلسطينية
شريف عامر: تصريحات ترامب حول قرب نهاية الحرب في غزة يجب التعامل معها بحذر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

زيادة التصريف من سد النهضة يهدد السودان.. خبير يكشف التفاصيل

سدالنهضة
سدالنهضة
أمل مجدى

وصف الخبير الجيولوجي، الدكتور عباس شراقي، الإدارة الإثيوبية لسد النهضة بـ"التخبط" بالتزامن مع زيادة تصريف المياه من السد وارتفاع منسوب المياه في السودان متخطية منسوب الفيضان.

وقال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إن المياه توقف أعلى الممر الأوسط لسد النهضة لأول مرة منذ الافتتاح التلفزيونى.

وتابع: أن زيادة المنصرف من بوابات المفيض العلوى بكميات تعدت 635 مليون م3 يوميا من خلال 4 بوابات، أدى إلى انخفاض منسوب بحيرة سد النهضة اليوم 25 سبتمبر 2025 ولأول مرة منذ الافتتاح التليفزيوني فى 9 سبتمبر الجارى عن 640 م وهو منسوب الممر الأوسط، وبالتالى توقفت المياه من الفيضان أعلى السد وغير متوقع أن يحدث ذلك فى المستقبل إلا فى حالات الطوارئ القصوى.

تحذيرات مستمرة من وزارة الزراعة والري السودانية

وأشا أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة إلى أن زيادة التصريف من سد النهضة أدى إلى ارتفاع منسوب النيل الأزرق عند الخرطوم إلى ما بعد منسوب الفيضان، مع التحذيرات المستمرة من وزارة الزراعة والري السودانية للأهالى من ارتفاع منسوب النيل فى معظم السودان.

وقال الدكتور عباس شراقي، إن "ما يحدث في سد النهضة هو تخبط في إدارة السد"، مشيرا إلى تنفيذ الملء الكامل في سبتمبر من العام الماضي، وعدم تشغيل توربينات توليد الكهرباء بكفاءة طوال العام، وعدم التصريف التدريجي للمياه قبل موسم الفيضان من خلال بوابات المفيض، "حتى لا ينكشف أمر عدم تشغيل التوربينات"، على حد قوله.

وقال الدكتور عباس شراقي: مع استمرار توقف التوربينات أصبحت بوابات المفيض العلوي هى المصدر الوحيد لتصريف مياه الأمطار المستمرة حاليًا، ومن المتوقع خفض عدد بوابات المفيض الأيام القادمة مع الانخفاض التدريجى فى كمية الأمطار من 350 مليون م3 باقى سبتمبر إلى متوسط 200 مليون م3/يوم الشهر القادم.

وتوقف فيضان المياه أعلى الممر الأوسط، وتشغيل أو استمرار توقف التوربينات، وعدد بوابات المفيض العلوى، كل ذلك لا يؤثر على وصول المياه إلى مصر حتى نهاية الموسم، وان استمر توقف التوربينات وغلق بوابات المفيض في الفتح الاجبارى قبل موسم الفيضان القادم، ولكن التأثير الأكبر على السودان سواء بزيادة التصريف أو غلق بوابات المفيض أو توقف التوربينات.

سد النهضة زيادة تصريف المياه منسوب المياه الفيضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إرجاع عقارب الساعة إلى 11 مساء.. انطلاق التوقيت الشتوي رسميًا في هذا الموعد

إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً عندما تدق 12 صباحًا.. انطلاق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

البنك الأهلي يحذر من كارثة قد تطال العملاء في هذه الحالة

فلوسك هتتبخر من الحساب.. البنك الأهلي يحذر العملاء بشكل عاجل

الرئيس البرازيلي يقبل رأس نظيره الكولومبي

الرئيس البرازيلي يقبل رأس نظيره الكولومبي بسبب فلسطين

انقطاع مياه

مساء الجمعة.. قطع المياه لمدة 6 ساعات عن بعض مناطق الهرم بالجيزة

الطماطم

ارتفاع ملحوظ | أسعار الطماطم اليوم الخميس.. وهذا موعد الانخفاض

إمام عاشور ووسام أبو علي

وكيلهم واحد.. إصابة 3 نجوم بـ الأهلي وابتعادهم عن الملاعب

محمود الخطيب

الأهلي يكشف تفاصيل جديدة في تأشيرة الخطيب لـ أمريكا.. خاص

شهادات بعائد 100٪

ضاعف فلوسك.. تفاصيل أفضل شهادة إدخار في 2025 بفائدة 100% لأول مرة

ترشيحاتنا

بطاقة التموين

لضمان وصول الدعم.. أسباب حذف بطاقة التموين 2025 والفئات غير المستحقة

التوقيت الشتوي

باقي كام يوم.. موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 ومتى يتم تغيير الساعة؟

وزيرة التنمية المحلية بدهب

وزيرة التنمية المحلية توجه رئيس مدينة دهب بسرعة إنجاز ملفات المواطنين ورفع كفاءة الحملة الميكانيكية

بالصور

طريقة عمل سبريد شوكولاتة بالبلح العجوة.. بديل الجاهزة وصحية

طريقة عمل سبريد شوكولاتة بالبلح العجوة
طريقة عمل سبريد شوكولاتة بالبلح العجوة
طريقة عمل سبريد شوكولاتة بالبلح العجوة

طرق طبيعية لعلاج فطريات اللسان والفم | 8 وصفات مختلفة

فطريات اللسان
فطريات اللسان
فطريات اللسان

وصفات طبيعية للتخلص من الهالات السوداء تحت العين.. نتائج فعالة بعناصر من مطبخك

وصفات طبيعية للتخلص من الهالات السوداء
وصفات طبيعية للتخلص من الهالات السوداء
وصفات طبيعية للتخلص من الهالات السوداء

شكرا إنك موجودة فى الدنيا.. هاني فرحات يوجه رسالة لأنغام بعد حفلها فى لندن

هاني فرحات رفقة انغام
هاني فرحات رفقة انغام
هاني فرحات رفقة انغام

فيديو

الهام عبد البديع

هتتصل بالشرطة.. أول تحرك من إلهام عبد البديع بعد سرقة حسابها

وفاه التيك توكر أمير أسمع

الدنيا دمرتني بعد فراقك.. التيك توكر أمير أسمع يلحق بأخيه بعد كلماته المؤثرة

ترند العريس المهندس

العريس مش موجود.. صاحبة تريند فيديو "مهندس الميكانيكا" تكشف مفاجأة

المتهم

خلافات عائلية.. مبيض محارة يعتدي على شقيق زوجته بسلاح أبيض في الدقهلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد