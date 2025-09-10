قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخارجية الإيرانية: طهران تقدر الدور المصري بشأن برنامجنا النووي
نائب وزير الصحة يتفقد مشروع تطوير مستشفيي أبنوب المركزي والمبرة للتأمين الصحي بأسيوط
تباطؤ التضخم السنوي في مصر إلى 12% في أغسطس من 13.9% في يوليو
ارتفاع معدل التضخم الشهري 0.2% لشهر أغسطس 2025
أسعار مواد البناء في الأسواق اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025
فيزا المشتريات محرمة شرعا في هذه الحالة.. دار الإفتاء تكشف
الطائرة الأولى من صفقة مصر للطيران الجديدة مع إيرباص تظهر بفرنسا.. شاهد
إسرائيل تتحدى واشنطن وتبرر اغتيال قادة حماس في الدوحة أمام مجلس الأمن
الغارة الإسرائيلية على الدوحة.. تحول خطير في قواعد الاشتباك يهدد الوساطة القطرية واستقرار المنطقة
مصطفى الفقي: إسرائيل تتجنب مواجهة مصر.. والقاهرة قوة عاقلة في محيط مضطرب
إيران تشكر مصر على دورها في إنجاح اتفاقها مع وكالة الطاقة الذرية
الخارجية الإيرانية: مصر استخدمت جميع مساعيها لتسهيل التوصل لاتفاق القاهرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الخارجية: بناء سد النهضة بشكل أحادي ودون اتفاق يعد عملًا غير شرعي

وزير الخارجية: بناء سد النهضة بشكل أحادي ودون اتفاق يعد عملًا غير شرعي
وزير الخارجية: بناء سد النهضة بشكل أحادي ودون اتفاق يعد عملًا غير شرعي
أ ش أ

 أكد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتور بدر عبدالعاطي، أن بناء سد النهضة من قبل إثيوبيا، بشكل أحادي ودون التوصل إلى اتفاق مع دولتي المصب، يُعد عملًا غير شرعي. 


وقال وزير الخارجية، في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية" الليلة، إن نهر النيل نهر دولي عابر للحدود، وإن الأفعال الإثيوبية فيما يخص السد تنتهك القانون الدولي، ولا تتسق مع قواعده.


وأشار إلى أن المسار التفاوضي بين مصر وإثيوبيا وصل إلى طريق مسدود.. مؤكدًا أن مصر تحتفظ بحقها كاملاً طبقًا لما يكفله القانون الدولي فيما يخص الدفاع عن مصالحها المائية في حالة الضرر.


من ناحية أخرى، أكد الدكتور بدر عبدالعاطي أن غطرسة القوة لن تحقق لإسرائيل الأمن والاستقرار، مشددًا على أن إسرائيل ترفض تمامًا خيار السلام، وتعتمد على خيار غطرسة القوة.


وقال إن العدوان الإسرائيلي الأخير على قطر يعكس حالة التمادي غير المقبول للتجاوزات الإسرائيلية، مؤكدًا أن أمن قطر من أمن مصر، ويأتي ضمن ركائز الأمن القومي العربي.


وأشار إلى التوجيهات اليومية من قبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ببذل كل الجهد لخفض التصعيد في المنطقة، مشددًا على أهمية التواصل مع جميع الأطراف لضمان الاستقرار.


وأوضح الدكتور بدر عبدالعاطي أن مصر أجرت اتصالات مكثفة مع طهران وواشنطن والترويكا الأوروبية والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن الملف النووي الإيراني، بهدف خفض التوتر واستئناف التعاون بين إيران والوكالة.


ولفت إلى أن اتفاق القاهرة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية لاستئناف التعاون تم برعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.. مؤكدا أن الاتفاق يؤسس لمرحلة جديدة، وأن مصر ستبذل قصارى جهدها لضمان تنفيذ بنوده وتجنب أي تصعيد.


ولفت وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين إلى أن المنطقة تمر بمرحلة دقيقة تحتاج إلى التهدئة وخفض التصعيد والتركيز على التنمية.

وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بناء سد النهضة عملًا غير شرعي نهر النيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

بسبب التحرّك العالمي.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10-9-2025

منتخب مصر

منتخب مصر يقترب من المونديال.. سيناريوهات التأهل بعد التعادل مع بوركينا فاسو

الرئيس عبدالفتاح السيسي

مصر والرئيس السيسي كلمة السر.. لقاء ثلاثي بالقاهرة يتوج اتفاقاً بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية

محمد صلاح

ليفربول يرسل طائرة خاصة لإعادة محمد صلاح من بوركينافاسو

iPhone 17

الأسعار الكاملة لمنتجات آبل الجديدة.. إليك التكلفة بالدولار وما يعادلها بالجنيه المصري

دولار امريكي

عقب تراجعه .. سعر الدولار مقابل الجنيه الآن

الراحل أحمد الدجوي وشقيقه عمرو

أدلة جديدة تقلب القضية| عمرو الدجوي يثير الجدل: شقيقي «أحمد» قتـ..ـل باحترافية ولم ينتـ.ـحر

إصابة عمر مرموش مع منتخب مصر

مانشستر سيتي يعلق علي إصابة عمر مرموش مع منتخب مصر أمام بوركينا فاسو

ترشيحاتنا

انفجارات تهز الدوحة

تفجيرات الدوحة .. تفاصيل هجوم جوي داخل قطر

حقن اخفاء الشعر الأبيض

حقن تخفي الشعر الأبيض.. علاج جديد للشيب يثير الجدل بين الدكاترة

خسوف القمر الدموي

القمر أحمر وانحسار مياه البحر .. مشاهد الخسوف في سماء مصر

بالصور

10 إشارات واضحة تدل أن خاطبك "يلعب بمشاعرك" وليس جادًا في الزواج

جواز المصالح وولاد الأصول..هل النية تبرر العلاقة؟
جواز المصالح وولاد الأصول..هل النية تبرر العلاقة؟
جواز المصالح وولاد الأصول..هل النية تبرر العلاقة؟

بفستان أسود.. هنا الزاهد تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام |شاهد

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

أضرار القهوة على الريق .. مخاطر صحية قد لا تعرفها

ماذا يحدث لجسمك عند شرب فنجان قهوة على الريق؟
ماذا يحدث لجسمك عند شرب فنجان قهوة على الريق؟
ماذا يحدث لجسمك عند شرب فنجان قهوة على الريق؟

يغني عن حقن الأنسولين.. علاج مُبتكر لـ مرض السكري من النوع الثاني

كيف يعمل العلاج الجديد لمرض السكري من النوع الثاني؟
كيف يعمل العلاج الجديد لمرض السكري من النوع الثاني؟
كيف يعمل العلاج الجديد لمرض السكري من النوع الثاني؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: أسيوط.. هل يتلقى الطالب مادة الذكاء الاصطناعي عبر أبراج الحمام؟

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هل تحققت تحذيرات الرئيس من اتساع صراع غزة بضرب قطر

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب.. الإستخبارات الإسرائيلية وأسطورة الجيش الذي لا يُقهر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: كيف تتعامل قمة بريدج مع الذكاء الاصطناعي ؟

المزيد