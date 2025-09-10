وزير الخارجية: بناء سد النهضة بشكل أحادي ودون اتفاق يعد عملًا غير شرعي

أكد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتور بدر عبدالعاطي، أن بناء سد النهضة من قبل إثيوبيا، بشكل أحادي ودون التوصل إلى اتفاق مع دولتي المصب، يُعد عملًا غير شرعي.



وقال وزير الخارجية، في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية" الليلة، إن نهر النيل نهر دولي عابر للحدود، وإن الأفعال الإثيوبية فيما يخص السد تنتهك القانون الدولي، ولا تتسق مع قواعده.



وأشار إلى أن المسار التفاوضي بين مصر وإثيوبيا وصل إلى طريق مسدود.. مؤكدًا أن مصر تحتفظ بحقها كاملاً طبقًا لما يكفله القانون الدولي فيما يخص الدفاع عن مصالحها المائية في حالة الضرر.



من ناحية أخرى، أكد الدكتور بدر عبدالعاطي أن غطرسة القوة لن تحقق لإسرائيل الأمن والاستقرار، مشددًا على أن إسرائيل ترفض تمامًا خيار السلام، وتعتمد على خيار غطرسة القوة.



وقال إن العدوان الإسرائيلي الأخير على قطر يعكس حالة التمادي غير المقبول للتجاوزات الإسرائيلية، مؤكدًا أن أمن قطر من أمن مصر، ويأتي ضمن ركائز الأمن القومي العربي.



وأشار إلى التوجيهات اليومية من قبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ببذل كل الجهد لخفض التصعيد في المنطقة، مشددًا على أهمية التواصل مع جميع الأطراف لضمان الاستقرار.



وأوضح الدكتور بدر عبدالعاطي أن مصر أجرت اتصالات مكثفة مع طهران وواشنطن والترويكا الأوروبية والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن الملف النووي الإيراني، بهدف خفض التوتر واستئناف التعاون بين إيران والوكالة.



ولفت إلى أن اتفاق القاهرة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية لاستئناف التعاون تم برعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.. مؤكدا أن الاتفاق يؤسس لمرحلة جديدة، وأن مصر ستبذل قصارى جهدها لضمان تنفيذ بنوده وتجنب أي تصعيد.



ولفت وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين إلى أن المنطقة تمر بمرحلة دقيقة تحتاج إلى التهدئة وخفض التصعيد والتركيز على التنمية.