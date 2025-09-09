أحمد موسى يكشف عن الموقف المصري الحازم تجاه تشغيل سد النهضة

شن الإعلامي أحمد موسى، هجوما حادا على أبي أحمد رئيس الوزراء في جمهورية إثيوبيا، مشيرا إلى أن سد النهضة الإثيوبي لن تسطيع أثيوبيا به منع المياه عن مصر.

وأضاف أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن سد النهضة مخالف للقانون الدولي وغير شرعي.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن مصر أتخذت خطوات قوية اتجاه هذا السد وذهبت لمجلس الأمن الدولي، مشيرا إلى أن مصر تخاطب مجلي الأم الدولي اعتراضا على إعلان إثيوبيا تشغيل سدها المخالف للقانون الدولي.

وأشار أحمد موسى، إلى أن مصر تحتفظ بحقها واتخاذ كل الاجراءات والتدابير التي تراها لهذا الأمر.