رجل و7 سيدات.. قرار عاجل في واقعة ممارسة الأعمال المنافية للآداب داخل ناد صحي بالتجمع

أمرت جهات التحقيق حبس 7 سيدات وأحد الأشخاص لإدارته ناد صحى "بدون ترخيص" لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية بالقاهرة.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لإدارته نادى صحى "بدون ترخيص" لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية بالقاهرة.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة نادى صحى "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة لممارسة الأعمال المنافية للآداب لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف النادى المشار إليه وأمكن ضبطه وبصحبته (7 سيدات ، وأحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول") .

وبمواجهتهم اعترفوا بممارستهم نشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.