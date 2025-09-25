عرضوا نفسهم على الإنترنت.. قرار بشأن 5 فتيات يمارسن الأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية

قررت جهات التحقيق حبس 5 فتيات يمارسن الرذيلة بالأسكندرية 4 أيام.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 5 سيدات لقيامهن بممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مالى بالإسكندرية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام 5 سيدات "لـ 3 منهن معلومات جنائية"، باستخدام أحد التطبيقات الهاتفية للإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهن بدائرة قسمى شرطة "الدخيلة ، ثانى المنتزه" بالإسكندرية، وبمواجهتهن إعترفن بممارستهن نشاطهن الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.