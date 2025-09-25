قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب يسخر من أردوغان: يعرف كثيرا عن تزوير الانتخابات
انخفاض في نهاية الأسبوع.. سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الخميس 25 سبتمبر 2025
الضرائب تشرح آليات المحاسبة للأفراد والشركات وفقا للحوافز والتسهيلات الضريبية
بالزيادة الجديدة .. موعد صرف معاش «تكافل وكرامة» لشهر أكتوبر 2025.. وطريقة الاستعلام
زيزو يتمسك بخوض القمة وطبيب الأهلي يوافق على طلبه بشروط
محاولات للصلح.. تطورات مثيرة في اتهام نجل أحمد رزق بإصابة زميله
تطور عاجل في مفاوضات الأهلي مع برونو لاج
أول رد من مدحت شلبي بعد أزمته مع الخطيب
مجلس الخطيب يدرس تغيير موعد فتح باب الترشح لانتخابات الأهلي
لجنة التخطيط بالأهلي تبحث عن بديل برونو لاج.. والخطيب يقود اجتماع لجنة التخطيط
وزير الخارجية السعودي: إنشاء تحالف جديد لتمويل السلطة الفلسطينية
شريف عامر: تصريحات ترامب حول قرب نهاية الحرب في غزة يجب التعامل معها بحذر
لأول مرة في العالم.. طبيب مصري بجامعة ميريلاند ينجح في استئصال ورم معقد من العمود الفقري

علي مكي

أعلن الدكتور محمد لبيب، أستاذ جراحة المخ والأعصاب بجامعة ميريلاند الأمريكية، عن نجاحه في تنفيذ عملية جراحية دقيقة لاستئصال ورم معقَّد كان ملتفًا حول الحبل الشوكي وهاجم بعض الفقرات، وذلك من خلال مدخل استثنائي من أسفل العين.

وقال لبيب، خلال مداخلة في برنامج "مصر تستطيع" على قناة dmc، إن موقع الورم كان أمام العمود الفقري وليس خلفه  مما يجعل الطرق الجراحية التقليدية غير مناسبة أو محفوفة بالمخاطر. 

وأضاف أن الفريق الطبي استعد للعملية من خلال تجارب مخبرية خلال عدة أشهر، واعتمد على استخدام المنظار داخل فتحة دقيقة تحت جفن المريضة للوصول إلى الورم بأمان دون التأثير على العين.

وأشار إلى أن هذه التقنية تُعد الأولى من نوعها على مستوى العالم، ولم تُنشر أبحاث سابقة عنها، مشددًا على أن الهدف منها هو تقليل المخاطر والمضاعفات مقارنة بالطرق المتبعة مثل الدخول عبر الأنف أو الفم. وأوضح أن العملية نالت اهتماماً دولياً، وأن جامعة ميريلاند تعتزم تضمين هذه التقنية ضمن برامج تدريب الأطباء السنوية واستقبال كوادر طبية من مصر ودول أخرى لتعلّمها.

وأكد لبيب أن العملية استهدفت إنقاذ حياة مريضة تبلغ من العمر 18 (أو 19) عامًا، وأن تنفيذها استدعى خبرات عالية وتنسيق بين جراحي الأعصاب، جراحي التجميل، وأخصائيي قاعدة الجمجمة. وقال إن الأولوية كانت لتقديم حل آمن للحالة، مشيرًا إلى أن الفريق الجراحي أخذ في الحسبان جميع الهياكل الدقيقة المحيطة مثل الأعصاب، الأوعية الدموية، والعظام الدقيقة في منطقة قاعدة الجمجمة. 

استئصال ورم العمود الفقرى طبيب المصرى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إرجاع عقارب الساعة إلى 11 مساء.. انطلاق التوقيت الشتوي رسميًا في هذا الموعد

إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً عندما تدق 12 صباحًا.. انطلاق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

البنك الأهلي يحذر من كارثة قد تطال العملاء في هذه الحالة

فلوسك هتتبخر من الحساب.. البنك الأهلي يحذر العملاء بشكل عاجل

الرئيس البرازيلي يقبل رأس نظيره الكولومبي

الرئيس البرازيلي يقبل رأس نظيره الكولومبي بسبب فلسطين

انقطاع مياه

مساء الجمعة.. قطع المياه لمدة 6 ساعات عن بعض مناطق الهرم بالجيزة

الطماطم

ارتفاع ملحوظ | أسعار الطماطم اليوم الخميس.. وهذا موعد الانخفاض

إمام عاشور ووسام أبو علي

وكيلهم واحد.. إصابة 3 نجوم بـ الأهلي وابتعادهم عن الملاعب

محمود الخطيب

الأهلي يكشف تفاصيل جديدة في تأشيرة الخطيب لـ أمريكا.. خاص

شهادات بعائد 100٪

ضاعف فلوسك.. تفاصيل أفضل شهادة إدخار في 2025 بفائدة 100% لأول مرة

مدبولي

وزير الشئون النيابية: بيان مرتقب لرئيس الوزراء بشأن قانون الإجراءات الجنائية

ترامب وماكرون

أسامة كمال: ماكرون الأوضح بالأمم المتحدة.. وترامب لن يفوز بنوبل ما لم ينهِ حرب غزة

الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار

المعاهد التعليمية: المستشفيات الجامعية والقطاع الخاص شركاء رئيسيون في تقديم الخدمة الصحية

طريقة عمل سبريد شوكولاتة بالبلح العجوة.. بديل الجاهزة وصحية

طرق طبيعية لعلاج فطريات اللسان والفم | 8 وصفات مختلفة

وصفات طبيعية للتخلص من الهالات السوداء تحت العين.. نتائج فعالة بعناصر من مطبخك

شكرا إنك موجودة فى الدنيا.. هاني فرحات يوجه رسالة لأنغام بعد حفلها فى لندن

الهام عبد البديع

هتتصل بالشرطة.. أول تحرك من إلهام عبد البديع بعد سرقة حسابها

وفاه التيك توكر أمير أسمع

الدنيا دمرتني بعد فراقك.. التيك توكر أمير أسمع يلحق بأخيه بعد كلماته المؤثرة

ترند العريس المهندس

العريس مش موجود.. صاحبة تريند فيديو "مهندس الميكانيكا" تكشف مفاجأة

المتهم

خلافات عائلية.. مبيض محارة يعتدي على شقيق زوجته بسلاح أبيض في الدقهلية

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

