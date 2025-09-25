لأول مرة في العالم.. طبيب مصري بجامعة ميريلاند ينجح في استئصال ورم معقد من العمود الفقري

أعلن الدكتور محمد لبيب، أستاذ جراحة المخ والأعصاب بجامعة ميريلاند الأمريكية، عن نجاحه في تنفيذ عملية جراحية دقيقة لاستئصال ورم معقَّد كان ملتفًا حول الحبل الشوكي وهاجم بعض الفقرات، وذلك من خلال مدخل استثنائي من أسفل العين.

وقال لبيب، خلال مداخلة في برنامج "مصر تستطيع" على قناة dmc، إن موقع الورم كان أمام العمود الفقري وليس خلفه مما يجعل الطرق الجراحية التقليدية غير مناسبة أو محفوفة بالمخاطر.

وأضاف أن الفريق الطبي استعد للعملية من خلال تجارب مخبرية خلال عدة أشهر، واعتمد على استخدام المنظار داخل فتحة دقيقة تحت جفن المريضة للوصول إلى الورم بأمان دون التأثير على العين.

وأشار إلى أن هذه التقنية تُعد الأولى من نوعها على مستوى العالم، ولم تُنشر أبحاث سابقة عنها، مشددًا على أن الهدف منها هو تقليل المخاطر والمضاعفات مقارنة بالطرق المتبعة مثل الدخول عبر الأنف أو الفم. وأوضح أن العملية نالت اهتماماً دولياً، وأن جامعة ميريلاند تعتزم تضمين هذه التقنية ضمن برامج تدريب الأطباء السنوية واستقبال كوادر طبية من مصر ودول أخرى لتعلّمها.

وأكد لبيب أن العملية استهدفت إنقاذ حياة مريضة تبلغ من العمر 18 (أو 19) عامًا، وأن تنفيذها استدعى خبرات عالية وتنسيق بين جراحي الأعصاب، جراحي التجميل، وأخصائيي قاعدة الجمجمة. وقال إن الأولوية كانت لتقديم حل آمن للحالة، مشيرًا إلى أن الفريق الجراحي أخذ في الحسبان جميع الهياكل الدقيقة المحيطة مثل الأعصاب، الأوعية الدموية، والعظام الدقيقة في منطقة قاعدة الجمجمة.