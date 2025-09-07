يزن 2 كيلو .. فريق طبي ينجح في استئصال ورم ضخم بوجه مريض بأسيوط

نجح فريق طبي بقسم جراحة التجميل بالمستشفى الرئيسي بجامعة أسيوط من إجراء جراحة دقيقة ونادرة لمريض يبلغ من العمر ٧٠ عامًا، لاستئصال ورم ضخم بالوجه يزن نحو 2 كيلو جرام ، جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، و الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، و الدكتور خالد عبد العزيز مدير المستشفى الرئيسي، و الدكتور محمد مقبول رئيس قسم جراحة التجميل، وتحت إشراف الدكتور مصطفى السنباطي، أستاذ جراحة التجميل.

مرض نادرة يصاب بها شخص واحد من بين كل ١٠٠ ألف شخص



كان المستشفى الرئيسي قد استقبل مريض يعاني منذ فترة طويلة من ورم كبير تسبب في ضعف السمع بالأذن اليمنى، وتقرحات بالجلد المحيط، وصعوبة في حركة الوجه، وعقب إجراء الفحوصات الإكلينيكية تبين أن المريض مصاب منذ الطفولة بتشوهات وعائية ممتدة على نصف الجسم الأيسر، مع وجود وحمات وعائية (Port-wine stains)، وتضخم بالأنسجة الرخوة، وتشوه وريدي مزمن، وهو ما يتماشى مع تشخيص متلازمة كليبل–ترينوناي (Klippel–Trenaunay Syndrome)، وهي حالة نادرة يصاب بها شخص واحد من بين كل ١٠٠ ألف شخص.

ونظرًا لكبر حجم الورم ومكانه الدقيق وعمر المريض، قام الفريق الطبي الذي ضم كل من، الدكتور أحمد علي عبد الرحيم، أستاذ مساعد جراحة التجميل، والطبيب محمد السيد توفيق، مدرس مساعد جراحة التجميل، والطبيب إبراهيم رجب، معيد بالقسم، والطبيبة شذى عبد القوي، والطبيب عبد الهادي أكرم، أطباء مقيمين بالقسم، يعاونهم فريق من قسم التخدير تحت إشراف الدكتورة هالة سعد عبدالغفار، رئيس القسم، وضم، الدكتور محمد فتحي، مدرس بالقسم، والطبيبة إسراء مصطفى، مدرس مساعد بالقسم، والطبيبة لمياء محمد، طبيب مقيم بالقسم، ومن هيئة التمريض حسام حلمي، بتجهيز الحالة بعناية خاصة، وتم استئصال ورم ضخم يزن نحو ٢ كيلو جرام بالجانب الأيمن من الوجه والرأس (المنطقة الصدغية) بنجاح، لتستقر حالة المريض بعد ذلك.