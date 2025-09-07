قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر لا تنسى رجالها المخلصين.. التفاصيل الكاملة لاتصال الرئيس السيسي بالطبيب محمود قنيبر
قرار عاجل لطلاب التعليم الفني قبل بدء العام الدراسي الجديد
قافلة "زاد العزة" الـ31 تنطلق من مصر إلى غزة محملة بمواد غذائية وطبية ومياه شرب
الطبيب محمود قنيبر يكشف تفاصيل مكالمة الرئيس السيسي له
حماس: جهود مصرية لتثبيت وقف تصاعد العدوان في الضفة والقدس المحتلة
قمر الدم.. سماء مصر والعالم العربي تشهد خسوفا كليا مساء اليوم
وقت صلاة الخسوف.. اعرف متى تبدأ ومتى تنتهي؟
البنك المركزي: الاحتياطي الأجنبي يرتفع إلى 49.250 مليار دولار في أغسطس
التنسيق الحضاري: القاهرة الخديوية قلب العاصمة التراثي والسياحي.. والحفاظ على الهوية أولوية
طبيب ووالدة مريض.. الأمن يفحص فيديو مشاجرة طوارئ مستشفى حلوان العام
مبعوث ترامب: على حماس إطلاق سراح الرهائن فورا
«الصحة» تنفذ قافلة طبية شاملة مجانية لخدمة المواطنين والعاملين بنادي هليوبوليس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

يزن 2 كيلو .. فريق طبي ينجح في استئصال ورم ضخم بوجه مريض بأسيوط

مستشفيات جامعة أسيوط
مستشفيات جامعة أسيوط
إيهاب عمر

نجح فريق طبي بقسم جراحة التجميل  بالمستشفى الرئيسي بجامعة أسيوط من إجراء جراحة دقيقة ونادرة لمريض يبلغ من العمر ٧٠ عامًا، لاستئصال ورم ضخم بالوجه يزن نحو 2 كيلو جرام ، جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، و الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، و الدكتور خالد عبد العزيز مدير المستشفى الرئيسي، و الدكتور محمد مقبول رئيس قسم جراحة التجميل، وتحت إشراف الدكتور مصطفى السنباطي، أستاذ جراحة التجميل.

مرض نادرة يصاب بها شخص واحد من بين كل ١٠٠ ألف شخص


كان المستشفى الرئيسي قد استقبل مريض يعاني منذ فترة طويلة من ورم كبير تسبب في ضعف السمع بالأذن اليمنى، وتقرحات بالجلد المحيط، وصعوبة في حركة الوجه، وعقب إجراء الفحوصات الإكلينيكية تبين أن المريض مصاب منذ الطفولة بتشوهات وعائية ممتدة على نصف الجسم الأيسر، مع وجود وحمات وعائية (Port-wine stains)، وتضخم بالأنسجة الرخوة، وتشوه وريدي مزمن، وهو ما يتماشى مع تشخيص متلازمة كليبل–ترينوناي (Klippel–Trenaunay Syndrome)، وهي حالة نادرة يصاب بها شخص واحد من بين كل ١٠٠ ألف شخص.

ونظرًا لكبر حجم الورم ومكانه الدقيق وعمر المريض، قام الفريق الطبي الذي ضم كل من،  الدكتور أحمد علي عبد الرحيم، أستاذ مساعد جراحة التجميل، والطبيب محمد السيد توفيق، مدرس مساعد جراحة التجميل، والطبيب إبراهيم رجب، معيد بالقسم، والطبيبة شذى عبد القوي، والطبيب عبد الهادي أكرم، أطباء مقيمين بالقسم، يعاونهم فريق من قسم التخدير تحت إشراف الدكتورة هالة سعد عبدالغفار، رئيس القسم، وضم، الدكتور محمد فتحي، مدرس بالقسم، والطبيبة إسراء مصطفى، مدرس مساعد بالقسم، والطبيبة لمياء محمد، طبيب مقيم بالقسم، ومن هيئة التمريض حسام حلمي، بتجهيز الحالة بعناية خاصة، وتم استئصال ورم ضخم يزن نحو ٢ كيلو جرام بالجانب الأيمن من الوجه والرأس (المنطقة الصدغية) بنجاح، لتستقر حالة المريض بعد ذلك.

فريق طبي جراحة التجميل أسيوط المستشفى الرئيسي بجامعة أسيوط جراحة دقيقة ورم ضخم مريض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

جريمة تهز الصعيد .. طالبة تُلقي رضيعها بقطار «سوهاج ـ قنا» | تفاصيل

إنقطاع كابلات مايكروسوفت

انقطاع كابلات مايكروسوفت في مياه البحر الأحمر | تفاصيل

التعدي على طفل المنصورة

الأمن يفحص فيديو الاعتداء على طفل المنصورة.. صور

أسعار البنزين

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الأحد

مايكروسوفت

هل تتأثر مصر بانقطاع كابلات الإنترنت بالبحر الأحمر؟.. مايكروسوفت توضح

صورة من الواقعة

وسع يا جدع .. موتوسيكل داخل استقبال مستشفى بنها الجامعي | اعرف الحكاية

محمد الشناوي

صفقة تبادلية .. الشناوي يقترب من الفتح وجوميز مُرشح للأهلي |تفاصيل

المشروبات الغازية الدايت

تحذير عاجل.. مشروبات الدايت تدمر المخ والدماغ

ترشيحاتنا

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يرتفع مجددًا

البنك الاهلي

البنك الأهلي يحذر العملاء من هذا الشيء الخطير

البناء

الإجراءات المطلوبة للحصول على رخصة بناء وعدد الأدوار المسموح بها بعد إلغاء الاشتراطات

بالصور

بسعر باهظ.. إطلالة نسرين طافش بدبي تثير الجدل

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

كارول سماحة بإطلالة تثير الجدل بالسوشيال ميديا

كارول سماحة
كارول سماحة
كارول سماحة

مكشوف ولافت .. ميرنا جميل بفستان شبك على البحر تثير السوشيال ميديا |شاهد

ميرنا جميل
ميرنا جميل
ميرنا جميل

بفستان منقط.. درة تخطف الأنظار بجمالها

درة
درة
درة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. استراتيجية المواجهة الشاملة: كيف تسبق مصر خصومها بخطوة؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا نريد من البرلمان القادم

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: خطبة مزعجة ومعايير مطلوبة

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: للعمر حسابات أخرى

يسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن إنقاذ الإنسانية من أخطار الذكاء الاصطناعي؟

المزيد